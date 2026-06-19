Israel mata un niño al día en Gaza desde que firmó el alto el fuego

“Estornudan cerca de la Línea Naranja y es muy probable que les disparen”, sostuvo Elder, refiriéndose al “avance continuo” de las llamadas líneas “Amarilla” y “Naranja”, fronteras de ocupación establecidas por Israel.

Las muertes infantiles se incluyen entre los casi mil palestinos asesinados en Gaza y más de 3 mil 100 heridos desde que comenzó el alto el fuego, según las autoridades sanitarias del enclave.

En una rueda de prensa para periodistas en Ginebra, transmitida por vídeo desde Amán, el veterano trabajador humanitario de UNICEF señaló que los niños “no fueron asesinados en una zona de guerra”, sino en sus hogares, en escuelas, mientras jugaban al fútbol o pescaban.

“En un periodo supuestamente definido por la contención y la protección, se ha asesinado a un niño, de media, cada día durante más de ocho meses”, afirmó el portavoz del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia ( UNICEF ), James Elder.

Tras otra noche mortal de enfrentamientos en el Líbano, las agencias de ayuda emitieron una nueva alerta para Gaza , donde 265 niños palestinos han sido asesinados desde que se anunciara un alto el fuego en octubre de 2025.

El niño palestino Zain Al-Anqar resultó herido por la explosión de un sospechoso resto de guerra en Gaza.

El niño palestino Zain Al-Anqar resultó herido por la explosión de un sospechoso resto de guerra en Gaza. ( )



Falta total de rendición de cuentas

La incertidumbre de estas fronteras móviles y “una falta total de rendición de cuentas” son la razón de un número tan elevado de asesinatos, siendo las fuerzas israelíes responsables de “la inmensa, inmensa mayoría —más del 90 por ciento”, señaló el portavoz de UNICEF.

La ONU y sus socios han advertido reiteradamente que el conflicto ha tenido un impacto humanitario catastrófico desde que estalló la guerra en octubre de 2023, en respuesta a los ataques terroristas liderados por Hamás contra Israel.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), ningún hospital funciona plenamente en Gaza, mientras que UNICEF advierte de que el agua sigue siendo una incertidumbre diaria para 1.1 millones de niños.

“Hablo con madres cuyos hijos gritan porque no tienen agua limpia para lavarse [la piel]. Imagina a un padre incapaz de solucionar eso, noche tras noche”, dijo Elder. “La escala del sufrimiento humano que se inflige en Gaza y que otros permiten contra los niños palestinos es casi sin comparación en nuestra vida”.

Hoy, casi 1.9 millones de personas han sido desplazadas en Gaza, muchas de ellas en repetidas ocasiones, mientras que más de 1.2 millones han perdido sus hogares.

En una actualización al Consejo de Seguridad el jueves, el coordinador de emergencias de la ONU, Tom Fletcher, informó de que las tasas de denegación israelíes para misiones de ayuda a Gaza habían bajado del 31 por ciento antes del alto el fuego al 11 por ciento actual.

No obstante, los palestinos en Gaza siguen “privados de lo básico que todos ustedes exigirían para sus propias familias: seguridad, refugio, agua limpia, atención sanitaria, educación”, subrayó.

Elder se hizo eco de esa sombría evaluación, explicando que, aunque algo de combustible llega a los generadores que aún funcionan, las autoridades israelíes no permiten la entrada de repuestos al enclave para reparar máquinas averiadas, ni del aceite necesario para mantener los motores funcionando correctamente.

“Este es el entorno en el que trabajan mis colegas sobre el terreno, manteniendo a los niños con vida sin un atisbo de dignidad”, afirmó.

Otros problemas graves siguen sin resolverse en Gaza debido a retrasos y denegaciones en la entrega de ayuda, sobre todo la enorme cantidad de residuos sólidos que sigue acumulándose, señaló Jens Laerke, portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA).

“Todos hemos escuchado las historias sobre las ratas, los insectos, y así sucesivamente, que esto provoca. Así que hay una oportunidad, hay una posibilidad de eliminar todo eso, pero no estamos obteniendo acceso para hacerlo”, dijo a los periodistas en Ginebra.