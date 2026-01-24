$!Israel sigue matando civiles en Gaza pese al alto el fuego

El alto el fuego vigente desde el 10 de octubre de 2025 no ha puesto fin a los asesinatos de civiles en Gaza, donde 477 personas han muerto desde el inicio de la tregua. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU se declara “horrorizada” por la continuación de la violencia en Gaza.

“La crisis en Gaza está lejos de haber terminado”, afirmó Ajith Sunghay, jefe de la Oficina en el territorio palestino ocupado. “Cada día mueren personas, tanto por los ataques israelíes como por las restricciones impuestas por Israel a la entrada de ayuda humanitaria, en particular de refugios, lo que provoca muertes por frío y por el derrumbe de edificios”.

El último ejemplo hasta la fecha es el de al menos 11 palestinos que perdieron la vida en un ataque israelí el miércoles. Según las autoridades sanitarias de Gaza, un total de 477 personas habrían sido asesinadas desde el inicio del alto el fuego.

Según la agencia, la violencia continúa en toda la Franja, cerca de la “línea amarilla”, una zona de separación, sin señalización real, que delimita los movimientos en Gaza.

Entre el alto el fuego y el 21 de enero de 2026, la oficina registró al menos 216 muertos, entre ellos 46 niños y 28 mujeres, en particular durante ataques con drones contra refugios de palestinos desplazados y edificios residenciales. A estos ataques se suman las consecuencias de unas condiciones humanitarias desastrosas que han provocado la muerte por hipotermia de al menos nueve niños.

El responsable de la ONU también se mostró alarmado por las repetidas violaciones de la libertad de prensa. “Se está matando a periodistas palestinos y a los periodistas internacionales se les sigue prohibiendo la entrada en Gaza”, denunció Ajith Sunghay, en referencia a un ataque israelí contra un vehículo que transportaba a tres periodistas palestinos cerca de la zona de Netzarim, en el centro del enclave.

Estas muertes elevan a 292 el número de periodistas palestinos asesinados desde el 7 de octubre de 2023, fecha en la que comenzó la guerra entre Israel y Hamás.

La Oficina también denuncia abusos atribuidos a Hamás. Desde el alto el fuego, al menos 80 palestinos habrían muerto en enfrentamientos entre familias rivales o en ejecuciones sumarias.