$!Israel sigue matando civiles en Gaza pese al alto el fuego

El alto el fuego vigente desde el 10 de octubre de 2025 no ha puesto fin a los asesinatos de civiles en Gaza, donde 477 personas han muerto desde el inicio de la tregua. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU se declara “horrorizada” por la continuación de la violencia en Gaza.
“La crisis en Gaza está lejos de haber terminado”, afirmó Ajith Sunghay, jefe de la Oficina en el territorio palestino ocupado. “Cada día mueren personas, tanto por los ataques israelíes como por las restricciones impuestas por Israel a la entrada de ayuda humanitaria, en particular de refugios, lo que provoca muertes por frío y por el derrumbe de edificios”.
El último ejemplo hasta la fecha es el de al menos 11 palestinos que perdieron la vida en un ataque israelí el miércoles. Según las autoridades sanitarias de Gaza, un total de 477 personas habrían sido asesinadas desde el inicio del alto el fuego.
Según la agencia, la violencia continúa en toda la Franja, cerca de la “línea amarilla”, una zona de separación, sin señalización real, que delimita los movimientos en Gaza.
Entre el alto el fuego y el 21 de enero de 2026, la oficina registró al menos 216 muertos, entre ellos 46 niños y 28 mujeres, en particular durante ataques con drones contra refugios de palestinos desplazados y edificios residenciales. A estos ataques se suman las consecuencias de unas condiciones humanitarias desastrosas que han provocado la muerte por hipotermia de al menos nueve niños.
El responsable de la ONU también se mostró alarmado por las repetidas violaciones de la libertad de prensa. “Se está matando a periodistas palestinos y a los periodistas internacionales se les sigue prohibiendo la entrada en Gaza”, denunció Ajith Sunghay, en referencia a un ataque israelí contra un vehículo que transportaba a tres periodistas palestinos cerca de la zona de Netzarim, en el centro del enclave.
Estas muertes elevan a 292 el número de periodistas palestinos asesinados desde el 7 de octubre de 2023, fecha en la que comenzó la guerra entre Israel y Hamás.
La Oficina también denuncia abusos atribuidos a Hamás. Desde el alto el fuego, al menos 80 palestinos habrían muerto en enfrentamientos entre familias rivales o en ejecuciones sumarias.
La emergencia humanitaria
En Ginebra, las agencias insisten en que la emergencia sigue siendo ante todo humanitaria después de que el presidente estadounidense Donald Trump haya creado una “Junta para la Paz, encargado de supervisar la reconstrucción de Gaza.
“Es absolutamente esencial descongestionar los pasos fronterizos y reabrir las vías de acceso vitales, como el corredor jordano”, declaró Juliette Touma, directora de comunicación de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). Si bien el alto el fuego del 3 de octubre ha supuesto un respiro relativo, subrayó, “siguen muriendo personas, día tras día”.
Las personas más vulnerables “simplemente no pueden esperar” a que se concrete un plan de reconstrucción, insistió. “Necesitan suministros al mismo tiempo; no se trata solo de servicios”.
La UNRWA bajo presión
La ONU afirma que sigue movilizada para la distribución de la ayuda y la aplicación del plan de paz del Consejo de Seguridad. “La ONU tiene un papel que desempeñar en la distribución de la ayuda humanitaria, algo que llevamos haciendo desde hace mucho tiempo y que seguiremos haciendo lo mejor que podamos”, declaró Alessandra Vellucci, directora del Servicio de Información de las Naciones Unidas en Ginebra.
Esta movilización se produce después de que Israel destruyera las instalaciones de la Agencia para los Refugiados Palestinos (UNRWA), en Jerusalén Oriental Ocupada. “Lo que le está sucediendo hoy a UNRWA podría suceder mañana a otra agencia en los territorios palestinos ocupados o en cualquier otro lugar. Esto sienta un precedente, lo cual es extremadamente peligroso”, advirtió su portavoz, Jonathan Fowler.
La UNRWA reafirma su papel central en la ayuda y la reconstrucción de Gaza, en particular a través de sus centros de formación y sus servicios de atención primaria. “Debemos quedarnos y debemos poder seguir haciendo nuestro trabajo, eso está muy claro”, insistió Fowler. A pesar del funcionamiento limitado de la mayoría de sus clínicas, la agencia sigue atendiendo a cerca de 15.000 pacientes al día.
Albanese denuncia la “total impunidad” de Israel
La relatora sobre el Territorio Palestino Ocupado, Francesca Albanese, denunció “la implacable destrucción” que está llevando a cabo el Gobierno de Israel con “total impunidad”. “Israel está desmantelando las Naciones Unidas y el derecho internacional ladrillo a ladrillo ante los ojos del mundo. Atacar a UNRWA equivale a arrasar los esfuerzos internacionales por sostener la vida palestina”.
Albanese considera que “la retórica genocida” de los funcionarios israelíes que ha acompañado a estas demoliciones no deja lugar a dudas.
Recordó el llamamiento público que hizo el teniente de alcalde de Jerusalén frente al edificio de la UNRWA para “matar y aniquilar al personal de UNRWA”.
Estas acciones, dijo, “forman parte de la estrategia genocida de Israel, que no se detendrá por voluntad propia”. Por eso, pidió “acciones tangibles por parte de los Estados”.
Hizo un llamamiento al Secretario General para que solicite a la Asamblea General que convoque una sesión especial y considere los próximos pasos a seguir tras estos ataques sin precedentes contra la UNRWA y la ONU en general.
“Es hora de que la Asamblea General suspenda las credenciales de Israel, de conformidad con el artículo 6 de la Carta de las Naciones Unidas, y autorice sanciones y embargos contra Israel, especialmente en lo que respecta al comercio de armas”, concluyó.