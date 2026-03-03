Israel y EU intensifican ofensiva en Irán y Líbano, en cuarto día de guerra en Oriente Medio

En el cuarto día consecutivo de operaciones militares, Israel intensificó sus ataques sobre Irán y envió tropas adicionales al sur del Líbano este 3 de marzo, mientras el balance de víctimas en territorio iraní ascendió a 787 muertos desde el inicio de la campaña bélica iniciada el sábado.

Estados Unidos e Israel bombardearon el aeropuerto de Mehrabad en Teherán, y las fuerzas israelíes atacaron el edificio donde la Asamblea de Expertos sesionaba para elegir al nuevo líder supremo de la República Islámica.

La Fuerza Aérea israelí lanzó una nueva oleada de ataques a gran escala contra infraestructura en Teherán durante la jornada del martes.

Según un comunicado del ejército israelí, los ataques tuvieron como objetivo “las infraestructuras del régimen terrorista iraní en la capital”.

El aeropuerto de Mehrabad, que opera principalmente vuelos nacionales y se ubica al oeste de Teherán, fue alcanzado por ataques israelíes y estadounidenses, según reportaron varios medios iraníes.

La agencia de noticias Mehr publicó imágenes que mostraban una columna de humo gris elevándose detrás de lo que parecía ser una pista de aterrizaje.

Las fuerzas israelíes también atacaron el edificio donde sesionaba la Asamblea de Expertos de 88 miembros, organismo encargado de designar al próximo líder supremo de Irán, según informaron fuentes israelíes al Jerusalem Post.

No se reportaron víctimas como consecuencia directa de ese ataque.

La agencia de noticias Tasnim difundió imágenes del inmueble con daños considerables y precisó que los ataques se extendieron a la ciudad de Qom, al sur de Teherán, donde también fue golpeado un edificio de la misma asamblea.

La Media Luna Roja iraní informó que 787 personas murieron en todo el País desde que Estados Unidos e Israel iniciaron su campaña militar el sábado anterior.

Según precisó el organismo en su portal web, más de mil bombardeos efectuados en ese lapso golpearon 153 ciudades y más de 500 puntos en territorio iraní.

La agencia informativa AFP señaló que no pudo verificar de manera independiente ese balance.

En el frente libanés, Israel ordenó la evacuación de residentes en más de 80 aldeas del sur del Líbano y desplegó tropas adicionales en la zona.

El grupo político-paramilitar libanés Hezbolá, respaldado por Irán, declaró estar listo para una guerra abierta.

Los últimos intercambios en ese frente comenzaron después de que Hezbolá lanzó cohetes y drones hacia el norte de Israel el lunes 2 de marzo.

Israel respondió con una oleada de ataques aéreos que mataron a 52 personas en Líbano, entre ellas un miliciano palestino y un funcionario de inteligencia de Hezbolá en los suburbios del sur de Beirut; más de 150 personas resultaron heridas y miles fueron desplazadas.

Durante la madrugada del martes, ataques israelíes dañaron el edificio que alberga las estaciones de televisión y radio de la organización, y en horas de la tarde los suburbios del sur de Beirut fueron objeto de una nueva serie de bombardeos sin advertencia previa.

Ante la escalada del conflicto, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el cierre de sus embajadas en Israel, Kuwait y Arabia Saudí.

La Embajada estadounidense en Jerusalén suspendió todos sus servicios, incluidas las secciones consulares en Jerusalén y Tel Aviv, e instruyó a su personal a permanecer resguardado en sus residencias hasta nuevo aviso.

La representación diplomática en Riad cerró después de que un ataque causó un incendio y daños materiales en el edificio, mientras que la de Kuwait lo hizo tras un ataque con dron.

El Departamento de Estado también ordenó que el personal gubernamental no urgente y sus familias abandonen seis países de la región: Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Irak, Jordania y Baréin.

La Embajada en Israel precisó que no estaba en condiciones de evacuar a ciudadanos estadounidenses, y que el aeropuerto Ben Gurión permanecía cerrado sin vuelos comerciales ni chárter en operación.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó cualquier posibilidad de diálogo con Irán.

“Quieren hablar. Dije: ‘¡Demasiado tarde!’”, escribió Trump en su red social Truth Social, dos días después de haber afirmado que estaba dispuesto a negociar con Teherán.

La declaración se produjo en medio de los bombardeos que, según informó AFP, mataron a la mayoría de los líderes de la República Islámica desde el inicio de la ofensiva.