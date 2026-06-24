Iván Cepeda reconoce su derrota en elecciones de Colombia; De La Espriella asumirá Presidencia el 7 de agosto

El candidato izquierdista Iván Cepeda reconoció este 24 de junio el resultado de la segunda vuelta presidencial en Colombia y la victoria del candidato derechista Abelardo De La Espriella, luego de que la Registraduría Nacional confirmó el triunfo del Presidente electo con una diferencia menor a un punto porcentual de los votos totales.

“He decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso y que señala que Abelardo De La Espriella es el nuevo Presidente de la República. Lo hago como un acto de responsabilidad democrática, lo hago para contribuir a la convivencia, a la paz y al diálogo entre colombianos”, declaró Cepeda al leer una declaración ante la prensa en Bogotá.

La Registraduría Nacional informó que el preconteo coincidió en un 99.997 por ciento con el escrutinio realizado por los jueces, lo que ratificó la victoria de De La Espriella.

En el conteo inicial, el candidato derechista obtuvo el 49.66 por ciento de los votos, frente al 48.70 por ciento de Cepeda.

En Colombia, el preconteo tiene carácter informativo, mientras que el escrutinio realizado por jueces y comisiones escrutadoras constituye el resultado oficial del proceso electoral.

De La Espriella, abogado, empresario y político de derecha de 47 años, asumirá la Presidencia el 7 de agosto para un periodo de cuatro años.

Sucederá al Presidente saliente Gustavo Petro en un giro político para la cuarta economía de América Latina.

Conocido como “El Tigre” entre sus seguidores, se presentó como un “outsider” de la política y se impuso contra los pronósticos iniciales de las encuestas, que anticipaban un triunfo de Cepeda desde la primera vuelta.

Durante la campaña, De La Espriella prometió “mano dura” contra el crimen, el narcotráfico y los grupos armados ilegales, fortalecer las Fuerzas Armadas y construir megacárceles en un país marcado por más de seis décadas de conflicto interno, que ha dejado más de 450 mil muertos.

Asimismo, planteó bajar impuestos, reducir el tamaño del Estado hasta en un 40 por ciento y relanzar el sector minero-energético mediante la reanudación de contratos de exploración de hidrocarburos.

El triunfo de De La Espriella, candidato del movimiento Defensores de la Patria, se produce en uno de los comicios más cerrados de la historia reciente de Colombia, nación sudamericana de 53 millones de habitantes.

El nuevo mandatario enfrentará desafíos económicos y fiscales, la persistente violencia de guerrillas, disidencias de grupos rebeldes y bandas criminales, además de la necesidad de construir una coalición en un Congreso dividido, donde ningún partido tiene mayoría y la izquierda es la primera fuerza.

Cepeda, Senador de 63 años y candidato del Pacto Histórico —coalición cercana al Gobierno de Petro—, anunció que asumirá como jefe de la oposición para defender la democracia, las libertades y las conquistas sociales del gobierno saliente.

“Resistiremos cualquier intento de sometimiento autoritario, no nos intimidan las amenazas ni la persecución política”, concluyó, al tiempo que reiteró su disposición al diálogo con el nuevo Gobierno.