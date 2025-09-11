Jair Bolsonaro, condenado a más de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado a Lula da Silva

El ex Presidente de Brasil Jair Bolsonaro fue condenado este jueves 11 de septiembre por la Corte Suprema brasileña a 27 años y tres meses de cárcel por haber conspirado contra el orden democrático tras su derrota en las elecciones de octubre de 2022, frente al actual Mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

Los cinco magistrados a cargo del juicio decidieron, por cuatro votos contra uno, sentenciar al líder de la derecha de Brasil, de 70 años, a poco más de un año de las elecciones presidenciales.

Bolsonaro estaba acusado de haber liderado una organización criminal armada para aferrarse al poder, tras perder las elecciones en 2022 contra Lula da Silva. La trama golpista, que habría incluido un plan para asesinar a su contrincante, no se habría ejecutado por falta de apoyo de la cúpula militar.

Con el 98.4 por ciento de los votos escrutados, Lula da Silva ganó el 30 de octubre de 2022 por tercera ocasión, la Presidencia en Brasil, al obtener el 50.7 por ciento de los votos, mientras que su contrincante, Bolsonaro, tuvo el 49.2 por ciento en la segunda vuelta de las elecciones.

En esta segunda vuelta, los votantes además estaban convocados para elegir a 12 de los 27 gobernadores del País.

Lula da Silva, candidato de un amplio frente progresista, ganó la primera vuelta electoral, el 2 de octubre de 2022, con el 48.4 por ciento de los votos, mientras que Bolsonaro, líder de la extrema derecha brasileña, consiguió un 43.2 por ciento de los sufragios.