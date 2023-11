Los argentinos eligieron este domingo al líder libertario y ultraderechista Javier Milei como próximo presidente, reconoció su rival, el ministro de Economía peronista Sergio Massa, en un discurso antes de la publicación de los resultados.

Con una inflación de tres dígitos y en medio de la peor crisis económica en dos décadas, un 55.9% de los argentinos se inclinaron por las promesas de cambio del antisistema Milei, contra 44% que votaron a Massa, según resultados oficiales parciales.

“Los resultados no son los que esperábamos. Me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos cuatro años”, dijo Massa en un discurso ante la militancia en su comando de campaña.

“Desde mañana (lunes 20 de noviembre) la responsabilidad de dar certezas es responsabilidad del nuevo presidente electo y esperamos que así lo haga”, dijo Massa.

Añadió que se pondrán en marcha “mecanismos de enlace y transición de enlace democráticos, para que los argentinos en los próximos 19 días no tengan ni dudas ni incertidumbres respecto del normal funcionamiento económico, social, político e institucional”.

El comando de campaña de Milei se llenó de seguidores que cantaban su lema “la casta tiene miedo” en alusión a la clase política, y también “Argentina sin Cristina” y “que se vayan todos, que no quede ni uno solo”.

La investidura de Milei, un economista de 53 años, será el 10 de diciembre, para un periodo de cuatro años.

En la elección participó el 76% del padrón de 35,8 millones de votantes.

“Estamos esperando los golpes”

Con una inflación anualizada de 143% y una pobreza que golpea a 40% de la población, Argentina atraviesa su peor coyuntura económica en más de 20 años.

“Pase lo que pase, no vemos un buen futuro. Estamos esperando los golpes. No ocurre como en otras elecciones que votaba con convicción, ahora voto sin convicción”, dijo Mariano Delfino, un elector de 36 años en la periferia de Buenos Aires.

Para reflotar la tercera economía latinoamericana, Milei propone medidas drásticas como la dolarización y el cierre del Banco Central, para terminar con la inflación y la emisión monetaria.

“Las medidas de Milei serán todas rápidas y simultáneas”, vaticinó el economista Víctor Beker, de la Universidad de Belgrano, quien destacó que el libertario aprovechará tanto la luna de miel con el electorado como el periodo de pausa del parlamento por la temporada del verano austral.

Argentina tiene desde 2018 un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional por 44 mil millones de dólares, negociado por el entonces presidente Mauricio Macri, y desde 2019 un sistema de control de cambios. Ese acuerdo contempla un compromiso para reducir el déficit fiscal hasta 0,9% del PIB en 2024, que Milei considera insuficiente.

Sin embargo, “recortar el gasto social es complicado, porque impacta sobre la pobreza”, advirtió la economista María Laura Alzua, de la Universidad de La Plata, quien estima que los subsidios a los servicios de electricidad, gas y transporte representan 2% del PIB.