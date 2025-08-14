Jefe de la DEA presume foto con ‘El Cuini’, cuñado de ‘El Mencho’, esposado

Terrence Cole, administrador de la DEA, difundió una fotografía de él escoltando al capo de Michoacán Abigael González Valencia, “El Cuini”, líder del grupo delictivo Los Cuinis, socios y administradores de los recursos económicos del Cártel Jalisco Nueva Generación, así como cuñado de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

“EN CUESTODIA: El administrador de la #DEA, Terry Cole, detiene al objetivo de alto nivel de la DEA, Abigael “El Cuini” González Valencia, cuñado de “El Mencho” y principal financiero de la operación del CJNG. #DEACartelExperts #OpTakeBackAmerica #GodBlessLE”, publicó la DEA en X junto a una imagen.

En la fotografía se observaba al cuñado de “El Mencho”, esposado de pies y manos, además de que estaba vestido con un overol color beige, tras bajar del avión de la Fuerza Aérea Mexicana que lo trasladó desde la Ciudad de México a Washington D.C.

Además de “El Cuini”, se veía al funcionario federal estadounidense, ataviado con unos lentes oscuros, camisa blanca a rayas y una chamarra color azul marino, con las siglas de la DEA. Además de un presunto agente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, que agarró del brazo al capo michoacano.

Cole calificó el 13 de agosto como un “paso significativo para desmantelar a los cárteles”, la entrega, un día antes, por parte de autoridades de México, de 26 capos mexicanos. El funcionario federal estadounidense destacó el traslado a Estados Unidos de “El Cuini”.