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Política

Jefe de la DEA ve ‘mortífera conexión’ entre el narco y el Gobierno mexicano

Terry Cole afirmó que la prioridad para Estados Unidos es el combate a las organizaciones criminales, incluyendo las conexiones con el Gobierno de México
Carlos Álvarez |
14/07/2026 16:29
14/07/2026 16:29

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) advirtió sobre lo que definió como una “mortífera conexión” entre el Gobierno de México y los cárteles del narcotráfico, y reiteró que el combate a estas organizaciones representa su prioridad número uno.

El jefe de la DEA, Terry Cole, señaló que la agencia despliega todo su peso institucional contra los cárteles, sus facilitadores, distribuidores, lavadores de dinero, proveedores químicos y cualquier individuo que obtenga ganancias mediante el envenenamiento de ciudadanos estadounidenses.

“En la DEA, la aplicación de la ley es nuestro pilar fundamental”, afirmó.

Cole añadió que dicha vinculación se extiende a las estructuras gubernamentales mexicanas.

“Esto incluye la conexión mortífera entre las redes de los cárteles y el Gobierno mexicano. Ellos son una y la misma cosa. Y en la DEA, son nuestra prioridad número uno”, apuntó en un discurso pronunciado el lunes en Orlando, Florida, durante una cumbre contra las adicciones.

Aunque el video del discurso de Cole no estuvo disponible de manera inmediata, la propia DEA distribuyó a medios el texto de sus declaraciones, pronunciadas en el marco del congreso antiadicciones de Orlando, en el que también participaron el Procurador General interino de Estados Unidos, Todd Blanche, y la zar antidrogas, Sara Carter.

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