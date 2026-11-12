Jensen Huang renuncia como director ejecutivo de Nvidia tras 33 años y reportes de presunto espionaje chino

La junta directiva de Nvidia anunció este jueves la renuncia de Jensen Huang como presidente, director ejecutivo e integrante del consejo de administración, con efecto inmediato, tras 33 años al frente de la compañía que cofundó en 1993 y que llevó a convertirse en una de las empresas más valiosas del mundo.

En el mismo anuncio, la junta designó a Colette Kress, vicepresidenta ejecutiva y directora financiera de la empresa, como directora ejecutiva interina, cargo que ejercerá sin dejar sus responsabilidades en el área de finanzas.

Harvey C. Jones quedó al frente del consejo de administración, mientras el órgano evalúa candidatos internos y externos para ocupar la dirección ejecutiva de forma permanente.

Kress se incorporó a Nvidia en septiembre de 2013, después de cerca de 25 años en áreas financieras de compañías tecnológicas como Cisco y Microsoft.

“La fortaleza de Nvidia siempre ha venido de su gente y, junto con nuestro equipo de liderazgo, me comprometo a construir sobre la extraordinaria base que Jensen creó durante los últimos 33 años”, declaró Kress en el comunicado de la compañía, que confirmó la renuncia sin precisar sus causas.

La salida ocurrió cuatro días después de que, el 8 de noviembre, Nvidia informara que un comité de directores independientes, asistido por abogados externos, supervisaría una revisión interna sobre la situación de su director ejecutivo.

En ese comunicado, la empresa afirmó que no tenía motivos para creer que se hubieran comprometido la seguridad nacional ni sus secretos corporativos.

La revisión se abrió luego de que se difundieran reportes respecto a la relación de Huang con Alice Huang, ejecutiva de la empresa de centros de datos Megaspeed International, con sede en Singapur, a quien funcionarios de inteligencia de Estados Unidos consideran una presunta agente del Ministerio de Seguridad del Estado de China.

Alice Huang, de nacionalidad china, no tiene parentesco con el director ejecutivo saliente.

Según reveló en exclusiva el diario The New York Times, Huang también mantuvo una relación extramarital con Kimberly Powell, vicepresidenta y gerente general de salud de Nvidia, quien le reportaba de manera directa y se incorporó a la compañía en 2008.

Ese reporte se basó en cinco personas que trabajaron en la empresa, y ni Nvidia ni los involucrados lo confirmaron públicamente.

Antes del anuncio de la junta directiva, Huang admitió haber sido infiel a su esposa, Lori Huang, y envió una disculpa a todo el personal, en la que vinculó su infidelidad con las preocupaciones de seguridad nacional expuestas en los reportes periodísticos, sin mencionar ningún nombre.

Según reveló en exclusiva el diario The Wall Street Journal, el consejo de administración se preparaba para destituirlo luego de que se conociera el segundo señalamiento.

La incertidumbre sobre el liderazgo de la empresa se reflejó en el mercado accionario.

Los títulos de Nvidia cayeron más de 8 por ciento en las operaciones posteriores al cierre, luego de los reportes sobre la posible destitución, y la baja se extendió hasta 10 por ciento una vez que se confirmó la renuncia.

Los chips fabricados por la compañía se volvieron un componente central de la infraestructura de inteligencia artificial, lo que colocó a Nvidia en el centro del desarrollo de ese sector.

El consejo de administración mantendrá abierta la búsqueda del sucesor permanente mientras Kress encabeza la empresa de forma interina.