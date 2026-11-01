Jet privado se estrella en Florida y deja nueve muertos

Las nueve personas que viajaban a bordo de un jet privado murieron cuando la aeronave se desplomó sobre una zona residencial del condado de Palm Beach, Florida, Estados Unidos, alrededor de las 12:50, hora local. El avión, un Learjet 60, había despegado del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Texas, y se dirigía al Aeropuerto North Eleuthera, en las Bahamas.

Sean Duffy, titular del Departamento de Transporte de EU (DOT, por sus siglas en inglés), confirmó el fallecimiento de los nueve ocupantes. “El accidente de un avión hoy en el condado de Palm Beach, Florida, es una tragedia”, declaró el funcionario en un comunicado.

El impacto ocurrió en el área de Cresthaven, a la altura de Military Trail y la Décima Avenida Norte, y abrió un cráter en el pavimento. Los restos de la aeronave ardieron y una columna de humo negro cubrió el sitio. Videos grabados por automovilistas que circulaban por la zona registraron la caída en picada y la explosión posterior. La aeronave se precipitó a unos metros de las viviendas y a escasa distancia de los vehículos que transitaban por la vialidad.

La Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach (PBSO, por sus siglas en inglés) ordenó el cierre de todos los carriles en ambos sentidos de Military Trail, en el tramo comprendido entre Cresthaven Boulevard y la Décima Avenida Norte, y pidió a los automovilistas evitar la zona. Bomberos y personal de emergencia acudieron al lugar.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) informó que la aeronave transportaba a nueve personas. Registros del rastreador de vuelos Flightradar indicaron que el bimotor volaba a más de 2 mil 600 metros de altura antes de descender a una velocidad vertical superior a los 580 kilómetros por hora.

Jim Reynolds, portavoz del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, precisó que se trataba de un avión privado con matrícula N722BD y señaló que no contaba con información inmediata respecto a la identidad de los ocupantes. Las autoridades no han informado qué provocó la caída.

La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) anunciaron en un comunicado conjunto que realizarán la investigación del accidente. Peritos de ambas dependencias tomaron el control del perímetro para recolectar los restos materiales.