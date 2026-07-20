Joaquín Guzmán López afirmó que orquestó el secuestro de ‘El Mayo’, dice EU

Estados Unidos negó haber participado en el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada García y responsabilizó directamente a Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, tras la sentencia de cadena perpetua dictada el 20 de julio de 2026 contra el fundador del Cártel de Sinaloa en el Tribunal federal de Brooklyn, Nueva York. Un funcionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló que Guzmán López, al declararse culpable, alegó haber orquestado personalmente el secuestro de Zambada García y que esperaba obtener beneficios del Gobierno estadounidense por haberlo hecho. El funcionario afirmó que Estados Unidos no aprobó dicho secuestro y que Guzmán López no recibiría ningún reconocimiento por acciones de esa naturaleza. Joseph Nocella Jr., Fiscal federal del Distrito Este de Nueva York, confirmó que Guzmán López reconoció ante el tribunal haber planeado el secuestro de Zambada García al declararse culpable de otra serie de cargos relacionados con el cártel.









Según Nocella, Guzmán López declaró que esperaba ganarse el favor del gobierno de Estados Unidos por haber entregado a Zambada García, señalamiento que las autoridades estadounidenses rechazaron de forma tajante. Zambada García, de 76 años, entró a la sala del tribunal federal con uniforme de prisión color beige, luego de permanecer casi dos años recluido en Brooklyn. Antes de conocer la sentencia del Juez federal de distrito Brian Cogan, leyó una carta pública en la que asumió responsabilidad por sus crímenes y llamó a poner fin a la violencia entre facciones criminales en México. “No fui a juicio porque no quería negar la verdad”, declaró Zambada García ante el tribunal. “Hoy me presento ante ustedes sabiendo que mis acciones causaron daño, daño real”. El capo también envió un mensaje a las nuevas generaciones: “Elijan un camino diferente”. Durante su declaración de culpabilidad, en agosto de 2025, Zambada García había afirmado que su carrera como narcotraficante inició cuando plantó mariguana a los 19 años.







