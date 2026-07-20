Joaquín Guzmán López no recibirá ningún beneficio por haber entregado a ‘El Mayo’, dice EU

Aunque Joaquín Guzmán López admitió que por haber entregado a Ismael “El Mayo” Zambada a las autoridades de Estados Unidos recibiría algún beneficio, no habrá nada a cambio, afirmó Joseph Nocella.
El Fiscal del Distrito Este de Nueva York asentó que cuando hizo su declaración de culpabilidad, afirmó haber orquestado el secuestro de “El Mayo”, ocurrido en 2024 en Sinaloa.
Por ello, expuso Nocella, esperaba obtener beneficios del Gobierno de Estados Unidos por haberlo hecho, pero no habrá nada a cambio.
“Lo que puedo decirle es que Joaquín Guzmán López, hijo de ‘El Chapo’, al declararse culpable, alegó y afirmó haber orquestado el secuestro de ‘El Mayo’, y manifestó además que esperaba obtener beneficios del gobierno de Estados Unidos por haberlo hecho. Estados Unidos dejó perfectamente claro que no aprobamos el secuestro y que él no recibiría ningún reconocimiento por acciones de esa índole”, asentó.
La declaración la hizo tras la sentencia de cadena perpetua dictada el 20 de julio de 2026 contra el fundador del Cártel de Sinaloa Ismael Zambada García en el Tribunal federal de Brooklyn, Nueva York.
Zambada García, de 76 años, entró a la sala del tribunal federal con uniforme de prisión color beige, luego de permanecer casi dos años recluido en Brooklyn.
Antes de conocer la sentencia del Juez federal de distrito Brian Cogan, leyó una carta pública en la que asumió responsabilidad por sus crímenes y llamó a poner fin a la violencia entre facciones criminales en México.
“No fui a juicio porque no quería negar la verdad”, declaró Zambada García ante el tribunal.
“Hoy me presento ante ustedes sabiendo que mis acciones causaron daño, daño real”.
El capo también envió un mensaje a las nuevas generaciones: “Elijan un camino diferente”.
Durante su declaración de culpabilidad, en agosto de 2025, Zambada García había afirmado que su carrera como narcotraficante inició cuando plantó mariguana a los 19 años.
Según su propio testimonio, desde 1980 hasta 2024 vendió al menos mil 500 kilogramos de cocaína al año, la mayor parte con destino a Estados Unidos, y recibía anualmente cientos de millones de dólares por la venta de droga.
Su red, dijo, se extendía desde Colombia hasta México e incluía productores, distribuidores, almacenes, operadores logísticos, sicarios, pilotos, camioneros y lavadores de dinero.
Terrance Cole, director de la Administración para el Control de Drogas, afirmó afuera de la corte de Brooklyn que la sentencia representa apenas el inicio de una ofensiva más amplia contra los cárteles.
“Es una advertencia para todos los líderes de cárteles y empresas criminales globales: si trafican con drogas mortales, si lucran con el sustento de otros y amenazan a los ejércitos, la DEA va por ustedes”, declaró Cole.
El Fiscal general adjunto A. Tysen Duva, de la División Penal del Departamento de Justicia, aseguró que la condena marca el fin del control de Zambada García sobre el Cártel de Sinaloa, organización que Estados Unidos designó como Organización Terrorista Extranjera.
John A. Condon, director ejecutivo asociado interino de Investigaciones de Seguridad Nacional, lo describió como el narcotraficante más prolífico de la historia moderna.
El abogado de Zambada García, Frank Pérez, señaló que su cliente acepta la responsabilidad y la condena de cadena perpetua, aunque solicitó que sea trasladado a una prisión federal donde pueda recibir tratamiento por una afección médica no especificada.