Joaquín Guzmán López no recibirá ningún beneficio por haber entregado a ‘El Mayo’, dice EU

Aunque Joaquín Guzmán López admitió que por haber entregado a Ismael “El Mayo” Zambada a las autoridades de Estados Unidos recibiría algún beneficio, no habrá nada a cambio, afirmó Joseph Nocella.

El Fiscal del Distrito Este de Nueva York asentó que cuando hizo su declaración de culpabilidad, afirmó haber orquestado el secuestro de “El Mayo”, ocurrido en 2024 en Sinaloa.

Por ello, expuso Nocella, esperaba obtener beneficios del Gobierno de Estados Unidos por haberlo hecho, pero no habrá nada a cambio.

“Lo que puedo decirle es que Joaquín Guzmán López, hijo de ‘El Chapo’, al declararse culpable, alegó y afirmó haber orquestado el secuestro de ‘El Mayo’, y manifestó además que esperaba obtener beneficios del gobierno de Estados Unidos por haberlo hecho. Estados Unidos dejó perfectamente claro que no aprobamos el secuestro y que él no recibiría ningún reconocimiento por acciones de esa índole”, asentó.

La declaración la hizo tras la sentencia de cadena perpetua dictada el 20 de julio de 2026 contra el fundador del Cártel de Sinaloa Ismael Zambada García en el Tribunal federal de Brooklyn, Nueva York.