Joaquín Guzmán López fue presionado por EU para facilitar la entrega de ‘El Mayo’, revela Los Angeles Times

Joaquín Guzmán López, hijo del capo sinaloense Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, habría sido presionado por autoridades estadounidenses para entregarse y facilitar la llegada de Ismael “El Mayo” Zambada García a Estados Unidos, según una investigación del diario Los Angeles Times difundida el 20 de julio de 2026.

El reporte, firmado por el periodista Keegan Hamilton, sostiene que fuentes consultadas por el rotativo revelaron que las autoridades presionaron al hijo de “El Chapo” para que se entregara, en contraste con la versión pública de que el Gobierno de Estados Unidos no tuvo participación en la entrega de Zambada García, ocurrida dos años antes.

“Las autoridades estadounidenses han negado haber orquestado el secuestro, pero fuentes que hablaron con Los Angeles Times dijeron que el hijo de ‘El Chapo’ había sido presionado para entregarse”, indicó el diario.

La entrega del cofundador del Cártel de Sinaloa se registró el 25 de julio de 2024, luego de que Guzmán López lo trasladara y lo pusiera a disposición de las autoridades estadounidenses, cuando ambos cruzaron la frontera a bordo de un avión Beechcraft King Air que aterrizó en Nuevo México.

La versión coincide con la postura sostenida por la defensa de Zambada García, quien afirma que fue privado de la libertad y trasladado contra su voluntad a territorio estadounidense.

En contraparte, el Gobierno de Estados Unidos ha mantenido que la captura fue resultado de una entrega realizada por Guzmán López.

El diario describió que, durante décadas, un perfil discreto permitió a Zambada García mantenerse fuera del alcance de las autoridades mexicanas y estadounidenses.

Un ex funcionario de las fuerzas del orden de Estados Unidos, citado bajo condición de anonimato, aseguró que el capo evitaba los grandes dispositivos de seguridad que caracterizaban a otros jefes del narcotráfico y prefería desplazarse sin escoltas.

“En dos ocasiones, se me escapó sin ningún tipo de seguridad”, relató el ex agente.

“Una vez iba de la mano con una chica y otra vez intercambió sombreros con un trabajador del campo y pasó entre nosotros vistiendo un poncho y un sombrero de campesino”.

Según Los Angeles Times, esa capacidad para pasar inadvertido explica por qué Zambada García logró evadir durante décadas los operativos de captura, a diferencia de otros líderes del narcotráfico que se movían rodeados de convoyes armados.

Zambada García admitió haber dirigido el Cártel de Sinaloa durante más de 50 años y se declaró culpable de dos cargos ante una corte federal de Brooklyn, Nueva York, el 25 de agosto de 2025.

Por su parte, Guzmán López permanece sujeto a proceso ante la Corte del Distrito Norte de Illinois, en Chicago, donde la Fiscalía de Estados Unidos descartó solicitar la pena de muerte en su contra.