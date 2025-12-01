Joaquín Guzmán López, hijo de ‘El Chapo’, pacta con EU; se declarará culpable de narcotráfico

Joaquín Guzmán López, “El Güero”, uno de los líderes de la facción criminal conocida como “Los Chapitos” e hijo del ex líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, comparecerá este 1 de diciembre de 2025 ante la Corte de Distrito del Norte de Illinois, en Chicago, para una audiencia de cambio de declaración programada a las 13:30 horas.

El sinaloense de 39 años se declarará culpable de los cargos relacionados con narcotráfico que pesan en su contra y aceptará participar como testigo colaborador del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Guzmán López enfrenta cinco cargos federales: conspiración para traficar cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana; participación en una empresa criminal continua; lavado de dinero; y posesión de armas de fuego.

Su defensa está a cargo del abogado Jeffrey Lichtman, quien también representó a su hermano Ovidio Guzmán y anteriormente a su padre.

Como parte del acuerdo alcanzado con la fiscalía estadounidense, “El Güero” se comprometió a proporcionar información y datos relevantes para otras investigaciones y procesos abiertos contra estructuras del crimen organizado.

A cambio, los fiscales recomendarán a la jueza Sharon Johnson Coleman una sentencia ubicada en el rango más bajo permitido por la ley.

Según las condiciones pactadas, podría recibir una condena reducida de entre cinco y siete años.

El 30 de julio de 2024, Guzmán López se declaró inocente de los cargos de narcotráfico durante su primera audiencia ante los tribunales estadounidenses.

El 25 julio de 2025, fue detenido junto a Ismael “El Mayo” Zambada García en El Paso, Texas.

Según versiones, “El Güero” habría participado en la entrega del cofundador del Cártel de Sinaloa a las autoridades estadounidenses.

Dicha maniobra desató una ola de violencia en la capital sinaloense entre grupos vinculados a “Los Chapitos” y aquellos ligados a la facción de Zambada García.

En mayo de 2025, fiscales de Estados Unidos informaron que no pedirían la pena de muerte para Guzmán López en caso de ser condenado.

El acusado permanece recluido en el Centro Correccional Metropolitano de Chicago con el número de registro 72884-748.

Con su cambio de postura, Guzmán López se convierte en el segundo hijo de “El Chapo” en aceptar su responsabilidad penal ante la justicia estadounidense, luego de que su hermano Ovidio alcanzara un acuerdo similar y se declarara culpable el 11 de julio de 2024 ante la misma corte y la misma jueza.