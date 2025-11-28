Internacional
|
Proceso

Joaquín Guzmán López se declarará culpable de cargos en EU, al igual que Ovidio

El 1 de diciembre tiene la audiencia ante la Corte de Chicago, donde ya se notificó la decisión tomada
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
28/11/2025 13:23
28/11/2025 13:23

Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, se declarará culpable ante la Corte federal en Chicago, programada para el 1 de diciembre.

Guzmán López es el responsable de haber llevado a Estados Unidos a Ismael “El Mayo” Zambada, el año pasado, donde ambos fueron detenidos.

El periodista Arturo Ángel dio a conocer el acuerdo judicial, destacando que adoptó la misma decisión de su hermano, Ovidio Guzmán López.

“Como se preveía, seguirá la misma ruta que su hermano mayor, Ovidio Guzmán”, destacó.

#Delincuencia
#Estados Unidos
#Audiencia
#Corte de EU
#Chicago
#Joaquín Guzmán Loera
#Ovidio Guzmán López
#Joaquín Guzmán López
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube