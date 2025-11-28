Joaquín Guzmán López se declarará culpable de cargos en EU, al igual que Ovidio

Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, se declarará culpable ante la Corte federal en Chicago, programada para el 1 de diciembre.

Guzmán López es el responsable de haber llevado a Estados Unidos a Ismael “El Mayo” Zambada, el año pasado, donde ambos fueron detenidos.

El periodista Arturo Ángel dio a conocer el acuerdo judicial, destacando que adoptó la misma decisión de su hermano, Ovidio Guzmán López.

“Como se preveía, seguirá la misma ruta que su hermano mayor, Ovidio Guzmán”, destacó.