El abogado Jeffrey Lichtman afirmó que su cliente Joaquín Guzmán López, “El Güero Moreno”, de 38 añose hijo de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, no pactó con el Gobierno de Estados Unidos la entrega Ismael Zambada García, “El Mayo”, de 76 años.

En declaraciones citadas por el diario The Chicago Tribune, el litigante dijo que Guzmán López tenía una clara comprensión de su situación judicial. “Es alguien con quien puedo identificarme. Tal como me identifiqué con su padre, tal como me identifiqué con Ovidio [‘El Ratón’]”, indicó.

“No tenemos ningún acuerdo con el Gobierno [de Estados Unidos]. Nunca ha habido un acuerdo del Gobierno [estadounidense] con Joaquín Guzmán López. Punto”, dijo Lichtman a representantes de diversos medios de comunicación.

No obstante, según lo citó la cadena CNN, el abogado penalista reconoció que “El Güero Moreno” podría enfrentar la pena de muerte, ya que aunque el estado de Illinois, donde estaba ubicada la Corte Federal del Distrito Norte de Chicago, abolió dicha condena en 2011, Guzmán López podría ser trasladado a tribunal para su juicio.

Guzmán López se declaró no culpable ante la jueza Sharon Johnson Coleman de la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois, en Chicago, por los cargos de tráfico de grandes cantidades de cocaína, heroína, metanfetaminas y otras drogas, además de lavado de dinero, posesión de armas y crímenes violentos.

Acompañado de su abogado, Jeffrey Lichtman, el hijo del ex líder del Cártel de Sinaloa escuchó cada uno de los cargos que el Gobierno de Estados Unidos le imputaba en su contra.

Guzmán López apareció en la Corte federal, vestido con un traje naranja de prisión y con las manos esposadas.

El hijo de “El Chapo” le dijo a Johnson Coleman que hablaba inglés con fluidez, por lo que declinó la asistencia de una intérprete en español.

El hijo de “El Chapo” contestó en inglés a las preguntas que le hizo la jueza federal, a quien le dijo, además, que estaba en tratamiento por su problema de tiroides y presión alta. Después, el joven narcotraficante se declaró inocente. Así lo dieron a conocer diversos medios de comunicación y periodistas estadounidenses, como Jason Meisner, reportero del diario The Chicago Tribune.

“No se mencionó en la Corte al jefe del Cártel de Sinaloa, Ismael ‘El Mayo’ Zambada García, quien se alega que Guzmán López lo entregó por la fuerza a Estados Unidos”, agregó el periodista.

Johnson Coleman es la misma juzgadora y la misma Corte Federal en la que se estaban llevando a cabo las comparecencias de Ovidio Guzmán López, “El Ratón”, hermano de Joaquín Guzmán López y también hijo del ex líder del Cártel de Sinaloa.