Juez Cogan rechaza petición de ‘El Chapo’ para ampliar contacto con su abogado

El juez Brian M. Cogan, de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, respondió el jueves a la misiva de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, quien le envió una carta en la cual denunció que las autoridades penitenciarias lo mantenían aislado en la prisión de máxima seguridad de Florence ADMAX y no lo dejaba comunicarse o reunirse con su nuevo abogado, José Israel Encinosa.

“Este caso se presenta ante el Tribunal en una carta del acusado, en la que solicita modificaciones de las condiciones de su reclusión en Florence, Colorado, con el fin de permitir un mayor contacto con su abogado”, indicó Cogan.

“Como se muestra, este no es el Tribunal adecuado para solicitar tal medida y, en cualquier caso, dado que el acusado tiene un abogado recién designado en este caso, no puede solicitar tal medida en este Tribunal.

“Se deniega la solicitud del demandado sin perjuicio de que pueda renovarla a través de su abogado en el foro correspondiente”, resolvió el juez federal, según un memorando en el cual aclaró que aunque se había autorizado a Encinosa como abogado por un caso especial, las condiciones de contacto entre el recluso y su defensor eran responsabilidad de la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos (BOP, por sus siglas en inglés).

Según detalló el juez, cualquier reclamo de “El Chapo” respecto a sus condiciones de reclusión debería presentarlo ante la Corte Federal del Distrito de Colorado, donde se encontraba ubicada la cárcel de máxima seguridad de Florence ADMAX.

Asimismo, Cogan aclaró que, al contar ya con un abogado oficialmente designado, el capo sinaloense no podría presentar solicitudes legales en su propio nombre y cualquier gestión debería hacerse a través de su abogado.

“El abogado Encinosa recibirá notificación de esta orden a través de presentación electrónica como abogado de oficio. Como cortesía, el Tribunal también ordena al secretario que envíe por correo una copia al acusado a su lugar de encarcelamiento, tal y como figura en el sitio web de la Oficina de Prisiones”, enfatizó el juez.

“Sin embargo, en el futuro, las comunicaciones de este Tribunal se enviarán únicamente al abogado Encinosa, siempre y cuando siga siendo el abogado de oficio del acusado”, insistió.