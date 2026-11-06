Juez de EU fija para 2028 el juicio contra los hermanos Treviño Morales por narcotráfico

Un Juez federal de la Corte de Distrito de Columbia, en Washington, Estados Unidos, fijó el 5 de septiembre de 2028 como fecha de inicio del juicio penal contra Miguel Ángel Treviño Morales, “Z-40”, y Omar Treviño Morales, “Z-42”, señalados como líderes de Los Zetas, junto con Alfredo Rangel Buendía, identificado por la fiscalía estadounidense como presunto lugarteniente de esa organización.

El calendario establecido por el juzgado prevé casi dos años de preparación procesal antes del desahogo del juicio por jurado. Conforme a ese cronograma, los peritos del Gobierno estadounidense serán presentados el 31 de enero de 2028 y los de la defensa el 6 de marzo del mismo año.

En julio de 2028, ambas partes deberán entregar la lista definitiva de pruebas con las que sustentarán sus posiciones durante el proceso, que comenzará formalmente el día 5 de septiembre del mismo año.

La acusación sostiene que los hermanos Treviño Morales encabezaron una organización criminal que operó primero como Los Zetas y después como Cártel del Noreste, entre enero de 2003 y febrero de 2025.

Los cargos en su contra incluyen crimen organizado, tráfico de drogas, posesión de armas y lavado de dinero, delitos por los que ambos se declararon no culpables.

El Juez Trevor McFadden había fijado de manera tentativa el 19 de mayo de 2028 para el inicio del juicio, plazo que se recorrió por el volumen de pruebas que deben analizarse y por las mociones pendientes de resolución.

Uno de los principales puntos de desacuerdo entre la Fiscalía estadounidense y los abogados de los acusados es el acceso a las declaraciones de los testigos que forman parte de la investigación.

La defensa de Miguel Ángel Treviño Morales, Omar Treviño Morales y Rangel Buendía conserva la posibilidad de solicitar que se excluyan del expediente las intercepciones de comunicaciones recabadas durante la indagatoria.

En una audiencia previa, celebrada el 10 de julio de 2026, la fiscalía propuso que el proceso iniciara en enero de 2028, mientras la defensa planteó que no estaría en condiciones de litigar antes de 2029.

Miguel Ángel Treviño Morales permanece bajo custodia desde su captura, ocurrida en 2013, cuando fue identificado como el máximo comandante de Los Zetas, y estuvo recluido en distintos penales federales mexicanos.

Omar Treviño Morales fue detenido por fuerzas federales en marzo de 2015 en San Pedro Garza García, Nuevo León.

Ambos fueron expulsados de México hacia Estados Unidos en febrero de 2025, junto con otros presuntos integrantes de alto nivel de organizaciones criminales, bajo el argumento de que representaban una amenaza para la seguridad nacional.