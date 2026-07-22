Juez de Nueva York fija para junio de 2027 el juicio contra Maduro

Un juez federal de Estados Unidos fijó el 1 de junio de 2027 como fecha de inicio del juicio por narcotráfico contra el depuesto Presidente venezolano Nicolás Maduro, tras una propuesta conjunta de la Fiscalía y la defensa sustentada en la complejidad del caso.

La determinación se anunció el 22 de julio de 2026 en el Tribunal federal de Manhattan.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, serán juzgados por delitos de tráfico de drogas en territorio estadounidense.

El depuesto mandatario venezolano, vestido con el uniforme carcelario de color beige, fue conducido por agentes federales estadounidenses a una sala del tribunal de Manhattan para comparecer ante el Juez federal de distrito Alvin Hellerstein.

En un escrito judicial presentado el 21 de julio de 2026, los fiscales de la Fiscalía Federal de Manhattan y los abogados defensores propusieron que el juicio comenzara en junio de 2027.

Hellerstein deberá fijar el calendario definitivo, y ambas partes indicaron que podrían solicitar ajustes posteriores.

El abogado defensor Barry Pollack declaró que solicitaría la desestimación del caso bajo el argumento de que su representado debería gozar de inmunidad judicial en su calidad de jefe de un Estado soberano.

Maduro y Flores fueron capturados por fuerzas especiales estadounidenses en Caracas durante una redada nocturna el 3 de enero de 2026, ordenada por el Presidente Donald John Trump.

Ambos fueron trasladados a Nueva York, donde se les acusó de utilizar sus cargos públicos para facilitar el tráfico de cocaína.

Los dos se declararon inocentes.

Maduro enfrenta cuatro cargos por delitos graves, entre los que se incluyen conspiración para cometer narcoterrorismo y conspiración para la importación de cocaína. Podría recibir una pena de cadena perpetua en caso de ser declarado culpable.

Durante la audiencia, simpatizantes de Maduro y Flores se manifestaron frente al tribunal federal de Manhattan que lleva el caso por narcotráfico.