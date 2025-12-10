Juez de NY aplaza audiencia de ‘La Tuta’ hasta marzo de 2026

El Juez federal John G. Koeltl, de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, autorizó aplazar tres meses la audiencia de preparación de juicio del narcotraficante Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, fundador del grupo criminal La Familia Michoacana y ex líder de Los Caballeros Templarios, ante la posibilidad de que la defensa y la fiscalía alcancen un acuerdo de culpabilidad.

La audiencia, que estaba programada para el 8 de diciembre de 2025, fue reprogramada para el 17 de marzo de 2026.

Gómez Martínez enfrenta dos cargos de conspiración para importar cocaína y metanfetamina a Estados Unidos, delitos por los cuales podría ser condenado hasta a 40 años de prisión.

De alcanzar un acuerdo con las autoridades estadounidenses, “La Tuta” seguiría el camino de otros capos mexicanos como Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López, hijos de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, quienes se declararon culpables para reducir sus condenas, así como Ismael Zambada García, “El Mayo”, quien acordó declararse culpable para evitar ser condenado a muerte.

Las sentencias de los tres están programadas para 2026.

Gómez Martínez fue uno de los 26 criminales que el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expulsó a Estados Unidos el 13 de agosto de 2025.

Desde su traslado, el capo fue ingresado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde también se encuentran recluidos Zambada García y Rafael Caro Quintero. Su proceso fue radicado en la Corte del Distrito Sur de Manhattan.

El narcotraficante michoacano no ha emitido ninguna declaración de culpabilidad y tampoco ha contratado abogado privado.

Su representación está a cargo del litigante Thomas Ambrosio, con oficina en Nueva Jersey, quien fue designado de oficio para llevar el proceso.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, La Familia Michoacana, organización criminal que dirigió Gómez Martínez, importó grandes cantidades de cocaína y metanfetamina a territorio estadounidense desde México y ejerció violencia para promover sus actividades de narcotráfico, incluso contra autoridades mexicanas.

Durante su liderazgo, “La Tuta” fue responsable de garantizar que las operaciones de narcotráfico no fueran obstaculizadas por las fuerzas del orden y de adquirir armas para la organización.

”La Tuta” llegó a ser uno de los delincuentes más buscados en México y Estados Unidos, país que ofrecía una recompensa de 2.5 millones de dólares por su captura.

En febrero de 2015, tras un operativo de las autoridades, fue detenido en una casa de seguridad en la ciudad de Morelia, Michoacán, sin que se disparara una sola bala.

Durante su mandato como líder criminal, Gómez Martínez controló amplias zonas de Michoacán y extendió operaciones relacionadas con la producción y tráfico de metanfetamina y cocaína hacia Estados Unidos, al tiempo que imponía normas entre los pobladores bajo su dominio.

En libertad, se caracterizó por dar entrevistas públicas, en una de las cuales señaló que la única política que se le acercó fue la hermana del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, con quien supuestamente tuvo vínculos.