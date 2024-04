El juez Brian M. Cogan, de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, negó la solicitud de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, ex líder del Cártel de Sinaloa, para que recibiera visitas en prisión de su esposa, Emma Coronel Aispuro, así como de María Joaquina y Emali Guadalupe Guzmán Coronel, las dos hijas mellizas de ambos, nacidas en 2011, en Estados Unidos.

Según lo reportó la cadena estadounidense CBS News, la solicitud de Guzmán Loera no fue admitida porque las “condiciones de confinamiento” o Medidas Administrativas Especiales (SAM, por sus siglas en inglés), que impuso el Buró Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés), no podían ser modificadas por la Corte del Distrito Este de Nueva York.

“Tras su condena, el Buró de Prisiones se volvió el único responsable por sus condiciones de confinamiento, y esta Corte no tiene poder para alterar las condiciones que el Buró de Prisiones ha impuesto. Por lo tanto, su petición debe ser negada sin perjuicio para que busque la modificación de sus condiciones de confinamiento con el Buró Federal de Prisiones”, detalló el juez neoyorquino en su resolución.

Además de que no podría recibir la visita de Coronel Aispuro y de las gemelas, tampoco tendría comunicación con ellas vía telefónica -con dos llamadas mensuales de quince minutos cada una-, como también había solicitado el capo sinaloense desde el 20 de marzo de 2024, a través de una carta dirigida al juez Cogan.

“Le pido por favor que le autorice [a Coronel Aispuro] visitarme y que traiga a mis hijas, dado que ellas solo pueden visitarme cuando tienen vacaciones en la escuela, ya que estudian en México”, se lee en la misiva firmada por Guzmán Loera.

Entre los argumentos que presentó el ex líder del Cártel de Sinaloa, eran que Coronel Aispuro sí contaba con visa estadounidense para visitarlo, por lo que la presentó como la única integrante de su familia que podría ir la prisión de máxima seguridad Florence ADMAX Florence -conocida como el “Alcatraz de las Rocallosas”-, ubicada en el condado de Fremont, Colorado, donde permanece desde julio de 2019.

“Mi esposa está en California y puede visitarme de forma regular, ya que el resto de mi familia cercana como mis hermanas no me pueden visitar porque no tienen visa para viajar a EU. La única persona en mi familia que puede visitarme es mi esposa, por supuesto, si lo autoriza”, destacó “El Chapo”, en su misiva.

Extraditado a territorio estadounidense desde México, durante el último día de la Administración del ex Presidente Barack Obama, el 20 de enero de 2017, Guzmán Loera fue encontrado culpable en febrero de 2019 de 10 cargos por narcotráfico durante un proceso criminal en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York.

Por su parte, Coronel Aispuro fue liberada, el 13 de septiembre de 2023, tras cumplir 2 años y 7 meses en prisión, como parte de su sentencia tras haber llegado a un acuerdo de culpabilidad.

No obstante, a la esposa del ex líder del Cártel de Sinaloa aún le restaban cuatro años de libertad condicional, durante los cuales, por orden de un juez, debería residir en el distrito judicial que se le asigne, además de que tendría que obtener un empleo, informar donde viviría, no portar armas, ni poseer sustancias nocivas, así como entregar una prueba de su ADN, entre otras cosas.