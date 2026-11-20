MADRID._ Un juez de la Audiencia Nacional de España decretó, el 19 de noviembre prisión comunicada y sin fianza contra Juan Manuel Muñoz Luévano, “El Mono Muñoz”, empresario gasolinero coahuilense detenido en Madrid a petición de Estados Unidos, que lo reclama en extradición por presuntos delitos financieros y de contrabando de hidrocarburos.

La medida se dictó durante la audiencia celebrada esa misma fecha ante el Juzgado Central de Instrucción Número 1, a cargo del juez Francisco de Jorge, donde el empresario se opuso a ser entregado a las autoridades estadounidenses.

Su abogado pidió que enfrentara el procedimiento en libertad, pero el juzgador negó la petición y ordenó su ingreso a un centro penitenciario.

Al rechazar la entrega voluntaria, Muñoz Luévano enfrentará un juicio de extradición en el que tanto su defensa como el Gobierno de Estados Unidos podrán presentar argumentos y pruebas.

Según fuentes judiciales, el Gobierno de Estados Unidos reclama al empresario por los presuntos delitos de fraude mediante transferencias bancarias, contrabando de productos petroleros y lavado de dinero, y había solicitado su detención provisional con fines de extradición.

Las autoridades españolas notificaron la captura al Gobierno de México, debido a que el detenido es ciudadano mexicano.

Washington cuenta con un plazo de 45 días para formalizar la solicitud de entrega ante las autoridades judiciales españolas.

Se trata de la segunda ocasión en que Muñoz Luévano es detenido en España y la tercera en total, contando una captura realizada en Coahuila.

En 2016, policías españoles lo aprehendieron acusado de ser el vínculo de Los Zetas en Europa y, en 2019, fue extraditado a Estados Unidos, donde se declaró culpable de lavado de dinero y de conspirar para traficar drogas; el dueño de gasolineras en Coahuila presuntamente llegó a un acuerdo con autoridades judiciales estadounidenses y quedó en libertad.

En 2025 fue detenido en Coahuila, acusado de posesión de narcóticos de uso personal, y un juez le permitió seguir el proceso en libertad, aunque la captura derivó de un operativo en el que se decomisó una pipa con combustible irregular.

La nueva detención tendría relación con el operativo que autoridades estadounidenses realizaron a finales de octubre de 2026 en Eagle Pass, Texas, donde aprehendieron al transportista Julio Rodolfo González, señalado como presunto responsable del llamado “huachicol hormiga” en esa franja fronteriza con Piedras Negras, Coahuila.

El procedimiento de extradición continuará mientras el empresario permanece recluido.