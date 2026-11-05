Juez federal de EU niega amparo a Gómez Mont tras detención por el ICE

El Juez Jeffrey T. Kuntz, de la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, negó la petición de habeas corpus promovida por la presentadora de televisión Inés Gómez Mont Arena, detenida desde el 30 de octubre por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

El Juez ordenó cerrar el caso y desechar por improcedentes las promociones pendientes.

Gómez Mont sostuvo que su detención violaba la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos y el artículo 1226(a) del Título 8 del Código de Estados Unidos.

Kuntz resolvió que la vía no era procedente porque la detenida tiene derecho a una audiencia de fianza ante un juez migratorio y aún no la ha solicitado.

“Corresponde a la peticionaria solicitar una audiencia de fianza”, señaló el Juez en la orden, identificada con el número de expediente 26-cv-63085-JTK.

En el documento, Kuntz indicó que los demandados no disputaron ese derecho y que una persona debe agotar los recursos administrativos disponibles antes de acudir a una corte federal.

El Juez también se declaró sin jurisdicción para revisar las condiciones de la detención, al precisar que el habeas corpus sirve para impugnar la legalidad de la privación de la libertad y no el trato durante el encierro.

La orden consigna que Gómez Mont Arena es originaria y ciudadana de México y ciudadana de España, que ingresó a Estados Unidos sin inspección en julio de 2021 y que ha residido de forma continua en ese país desde entonces.

El 3 de noviembre de 2026 fue emplazada a comparecer en un procedimiento migratorio que la acusa de ser inadmisible, por estar en territorio estadounidense sin haber sido admitida por un oficial migratorio y por carecer de un documento válido de residencia.

La presentadora promovió el habeas corpus el 31 de octubre, después de ser internada en un centro de procesamiento para migrantes en Pompano Beach, Florida.

El siguiente paso será solicitar audiencia ante un juez migratorio, funcionario administrativo que no forma parte del Poder Judicial, para que determine si puede enfrentar en libertad el proceso de deportación.

Gómez Mont Arena enfrenta tres órdenes de aprehensión en México por delincuencia organizada, lavado de dinero y fraude fiscal, pero hasta ahora no está sujeta a un proceso de extradición.

El Gobierno de México solicitó la extradición de la presentadora y de su esposo, el operador financiero Víctor Manuel Álvarez Puga, hace más de un año, sin que el Departamento de Justicia de Estados Unidos haya iniciado el trámite ante la Corte federal en Miami.

La pareja ingresó a Estados Unidos con visa de turista el 14 de enero de 2021, salió en avión a Bahamas el 9 de julio del mismo año y regresó al día siguiente en barco, cuando faltaban tres días para que venciera el plazo de seis meses de estancia que permite ese documento.

Al reingresar, ningún oficial migratorio revisó sus visas.

Álvarez Puga solicitó asilo el 11 de julio de 2022 y fue detenido en septiembre de 2025 por razones similares, aunque un juez migratorio le concedió la libertad bajo fianza y continúa litigando contra su deportación.