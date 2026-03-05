Juez ordena al Gobierno de EU reembolsar aranceles

Un tribunal federal de Estados Unidos ordenó al Gobierno federal reembolsar los aranceles cobrados a importadores tras un fallo judicial que invalidó parte de las medidas proteccionistas impuestas por el Presidente Donald Trump, decisión que desencadenó una reacción inmediata del Mandatario estadounidense, quien atacó públicamente a los tribunales y prometió nuevos gravámenes en las próximas semanas.

Según información publicada por el diario Reforma, la resolución judicial implicaría la devolución de aproximadamente 6 mil 500 millones de dólares correspondientes a importaciones provenientes de México, en un fallo que pone en entredicho la legalidad de los aranceles que la administración Trump impuso al amparo de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés).

El reembolso abarca pagos realizados por empresas mexicanas y estadounidenses que operan con México bajo el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

El alcance del fallo va más allá de las relaciones comerciales con México.

Distintas empresas que operan en el mercado estadounidense iniciaron acciones legales para recuperar en conjunto alrededor de 130 mil millones de dólares en aranceles pagados desde la entrada en vigor de las medidas arancelarias de la administración de Trump.

Entre las compañías que recurrieron a los tribunales se encuentra la empresa de logística FedEx, que presentó una solicitud de reembolso ante un tribunal federal argumentando que los aranceles fueron impuestos de manera ilegal.

Ante el fallo judicial, Trump renovó sus ataques contra la Corte Suprema de Estados Unidos y contra el sistema federal de tribunales, al tiempo que advirtió que su administración no renunciaría a la política arancelaria.

Prometió la aplicación de nuevos gravámenes y reiteró su postura de que los aranceles son un instrumento legítimo de política económica y de seguridad nacional.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, señaló que la administración elevaría los aranceles hasta un 15 por ciento “cuando sea apropiado”, sin precisar una fecha específica para la medida.

Según información del diario Reforma, la tasa arancelaria del 15 por ciento entraría en vigor en el transcurso de esta semana para determinadas categorías de productos, en una escalada que agudiza la tensión comercial entre Estados Unidos y sus principales socios.

En el frente legislativo, senadores y representantes del Partido Demócrata presentaron iniciativas para obligar al Ejecutivo federal a procesar los reembolsos ordenados por los tribunales, en lo que representa un nuevo frente de confrontación entre el Congreso y la Casa Blanca respecto a la política arancelaria.

El sector empresarial de Estados Unidos intensificó sus gestiones ante el Gobierno federal para extender el T-MEC y preservar el esquema de comercio libre de aranceles con México y Canadá.

Cámaras industriales y asociaciones empresariales argumentaron que la incertidumbre arancelaria afecta las cadenas de suministro integradas que se construyeron durante décadas bajo el marco del acuerdo comercial, y que los gravámenes impuestos generan pérdidas que se trasladan tanto a productores como a consumidores estadounidenses.