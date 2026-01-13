Juez separa a abogado del caso de Nicolás Maduro en EU; argumenta que su incorporación no tiene fundamento legal

Un juez federal determinó apartar del caso de Nicolás Maduro a uno de los abogados al señalar que la solicitud para unirse al equipo de defensa “carece de fundamento legal”.

En una resolución con fecha del lunes 12 de enero, el juez de distrito Alvin K. Hellerstein señaló que el abogado, Bruce Fein, solicitó representar al depuesto presidente de Venezuela, detenido el pasado 3 de enero, sin embargo, admitió que no fue contratado por Maduro ni por su abogado Barry Pollack.

En el documento, el juez indicó que Fein sustentó su solicitud en información recibida de personas anónimas, quienes dijeron pertenecer “al círculo íntimo o familiar de Maduro”.

En ese sentido, Hellerstein dijo que Maduro tiene la facultad de incorporar a Fein a su equipo si desea hacerlo, sin embargo, el abogado “no puede designarse” para representar al político venezolano.

Fiscalía pide reconocer “falta de jurisdicción” en juicio contra Maduro

El pasado 6 de enero, el Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, pidió a un juez de Nueva York “reconocer la falta de jurisdicción” del tribunal donde se juzga por narcotráfico y terrorismo al presidente depuesto Nicolás Maduro, tras su captura por Estados Unidos.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados el 3 de enero en una operación militar de Estados Unidos en Caracas y otros tres estados del país. El ataque dejó un saldo oficial de 55 militares venezolanos y cubanos muertos que conformaban su equipo de seguridad.

El mandatario compareció el lunes ante un tribunal federal de Nueva York, donde se declaró no culpable. “Soy un prisionero de guerra”, dijo durante la audiencia. Flores también se declaró inocente.

“Quiero hacer un llamado al juez Alvin Hellerstein a que respete la legalidad internacional y proceda a reconocer la falta de jurisdicción del tribunal a su mando para enjuiciar a un mandatario de una nación soberana”, dijo Saab en una alocución televisada.

El funcionario informó además la designación de tres fiscales para investigar las “decenas de bajas de inocentes civiles y militares” durante el ataque estadounidense.