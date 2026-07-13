Jueza aplaza audiencia de sentencia de Ovidio Guzmán en Chicago a julio 27; irá después de la condena a ‘El Mayo’

Una Corte federal en Chicago aplazó al 27 de julio de 2026 la audiencia en la que se determinará la fecha de sentencia contra Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera y ex líder de la facción conocida como Los Chapitos dentro del Cártel de Sinaloa.

La Jueza Sharon Johnson Coleman estableció el ajuste de calendario con el propósito de evaluar minuciosamente los informes de la Fiscalía estadounidense y los alcances de la colaboración de Guzmán López con las autoridades de Estados Unidos.

Con la nueva fecha, la audiencia de Guzmán López quedará programada justo una semana después de que un tribunal federal en Brooklyn, el 20 de julio, dicte sentencia contra Ismael “El Mayo” Zambada García, cofundador del Cártel de Sinaloa, quien enfrenta una condena de cadena perpetua que ya aceptó, de acuerdo con documentos presentados por su abogado, Frank Pérez.

El 13 de julio, la Fiscalía estadounidense respondería a la propuesta de Zambada García de cumplir la cadena perpetua en una prisión de tipo administrativo, donde pueda recibir atención médica, debido a que el capo, de 76 años, padece diabetes avanzada.

El cambio de fecha para Guzmán López se suma a una serie de coincidencias que han entrelazado ambos procesos judiciales y que el Gobierno de México ha utilizado como argumento para solicitar a Estados Unidos una aclaración sobre el traslado de Zambada García a territorio estadounidense.

Días antes de ese episodio, Guzmán López desapareció del registro de custodia de la Oficina Federal de Prisiones; una semana después, su hermano, Joaquín Guzmán López, aterrizó en Nuevo México junto con Zambada García.

A partir de ese momento se han registrado negociaciones con beneficios para los hermanos Ovidio y Joaquín Guzmán López en el marco de sus respectivos procesos en cortes estadounidenses.

Una versión sin corroborar señala que los dos hermanastros de los Guzmán que continúan prófugos, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, podrían esperar a conocer las sentencias que se impongan a Ovidio y Joaquín Guzmán López antes de decidir si se entregan a las autoridades estadounidenses.