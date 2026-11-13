Jueza de EU sentencia a 22 años y medio de prisión ‘Tony Montana’, hermano de ‘El Mencho’

La Jueza federal Beryl A. Howell sentenció a Antonio Oseguera Cervantes, “Tony Montana”, a 22 años y medio de prisión en Estados Unidos por conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina y por posesión de armas de fuego vinculadas al narcotráfico.

La resolución se dictó en la Corte de Distrito de Columbia, en Washington.

La condena quedó dividida en 17 años y medio por el delito de conspiración para distribuir narcóticos y cinco años adicionales por la posesión de armas.

La Fiscalía de Estados Unidos había solicitado una pena de 30 años, mientras que la defensa pidió 20 al argumentar razones relacionadas con la edad y el estado de salud del acusado.

La Jueza impuso una condena intermedia entre ambas peticiones.

Antes de conocer el fallo, “Tony Montana” envió una carta en la que pidió clemencia al tribunal, sin que la solicitud modificara la decisión.

Oseguera Cervantes se declaró culpable el 31 de julio de 2026 ante la misma Corte federal, según informó ese día el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Los cargos que aceptó fueron conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina, y usar, portar y poseer un arma de fuego para facilitar esa conspiración.

Los delitos contemplaban una pena mínima obligatoria de 15 años de prisión y una máxima de dos cadenas perpetuas consecutivas.

El sentenciado es hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, quien fue matado el 22 de febrero de 2026.

Según la acusación, “Tony Montana” traficó cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos durante más de dos décadas.

Entre 2002 y 2010 operó con el Cártel del Milenio, organización con la que supervisaba la venta de narcóticos, protegía territorios frente a cárteles rivales y dirigía laboratorios de metanfetamina, antes de integrarse a la estructura encabezada por su hermano.

Otros integrantes de la familia Oseguera enfrentan procesos penales en Estados Unidos.

Rubén Oseguera González, “El Menchito”, hijo de “El Mencho”, fue sentenciado el 7 de marzo de 2025 a cadena perpetua más 30 años de prisión por cargos relacionados con el tráfico de drogas y el uso de armas de fuego.

Jessica Johanna Oseguera González, “La Negra”, cumplió una condena por lavado de dinero en ese país.

Antonio Oseguera Cervantes fue entregado a las autoridades estadounidenses el 27 de febrero de 2025.