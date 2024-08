Mantener a Ismael “El Mayo” Zambada bajo resguardo de las autoridades estadounidenses, sin derecho a fianza, fue la orden de la jueza Anne Teresa Berton, en la Corte Federal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas, en El Paso.

Asimismo, la juzgadora federal canceló la audiencia de detención, en la que, el mismo día, se realizaría la lectura de los cargos contra el líder del Cártel de Sinaloa y los abogados defensores Frank Pérez y Ray Velarde presentarían sus argumentos contra la detención de su cliente.

Berton dio por concluido el procedimiento administrativo de arraigo contra “El Mayo”, al considerar que no era necesaria la realización del acto, ya que la jueza federal determinó que el capo sinaloense se mantuviera bajo resguardo de las autoridades estadounidenses, sin derecho a fianza.

“En algunos casos puedo establecer una fianza, pero en otros no. En esta ocasión, el Gobierno ha presentado una moción para detenerlo”, precisó Berton, el 26 de julio de 2024. Además, ‘El Mayo’ renunció a la posibilidad de acudir a una audiencia para pedir su liberación, a cambio del pago de una garantía.

Respecto a la cancelación de la audiencia pública de lectura de cargos, Berton reiteró, a través de una carta, la orden de mantener a Zambada García privado de su libertad, sin derecho a fianza, bajo resguardo de la Fiscalía General de EE. UU.

La jueza federal explicó que no existían condiciones de que en libertad, “El Mayo” acudiera a la siguiente comparecencia. “Se ordena que el acusado sea detenido sin derecho a fianza y que se le ponga a disposición del Fiscal General, para su confinamiento en un centro penitenciario separado, en la medida de lo posible”, se lee en el citado documento.

Asimismo, Berton afirmó, en su misiva, que “no existen condiciones o combinaciones de condiciones de liberación que garanticen razonablemente la comparecencia del acusado o la seguridad de la comunidad”.

Ante ello, el proceso judicial en contra del capo sinaloense se reanudaría el jueves 1 de agosto de 2024, cuando la jueza Kathleen Cardone dirija la audiencia de estatus, en la que los fiscales estadounidenses que representan al Gobierno de EE. UU. se reunirían con el equipo legal del acusado, para determinar las circunstancias en las que se encuentra el caso y en la que el ‘El Mayo’ participaría de manera presencial.

En la Corte Federal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas, en El Paso, Zambada García enfrenta una acusación que data desde abril de 2012, en la cual se asegura que él y Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, ordenaron el secuestro de dos residentes de EE. UU. para responder por la pérdida de un cargamento de marihuana. Ambas víctimas fueron halladas sin vida en Juárez, Chihuahua.

Sumado a ello, el documento señala que tanto “El Mayo”, como su compadre, Guzmán Loera, “apoyaron a la Gente Nueva en su guerra con el Cártel de Juárez, proveyéndoles dinero y armas”.

Frank Pérez, abogado defensor Zambada García, afirmó, el 26 de julio de 2024, que el capo sinaloense fue llevado a Estados Unidos contra su voluntad y se declaró no culpable, durante su primera comparecencia, en la Corte Federal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas, en El Paso, de cargos relacionados con participación continua en una empresa criminal, conspiración para importar narcóticos y lavado de dinero.

”No tengo ningún comentario excepto decir que él no se entregó voluntariamente; fue traído contra su voluntad”, dijo el abogado, citado por Keegan Hamilton, reportero del diario Los Ángeles Times, antes en The New York Times.

Pérez, un abogado originario de Dallas -que llevó la defensa de Vicente Zambada Niebla, alias “El Vicentillo”, hijo de “El Mayo”-, se dio de alta en la citada Corte, para acompañar a Zambada García cuando sea presentado para audiencias iniciales ante la jueza federal Kathleen Cardone, quien, el 26 de julio de 2024, fue asignada para presidir el caso.

Zambada García también renunció a su derecho a una audiencia para fijar una fianza, por lo que se quedará preso hasta que inicie su juicio. Su próxima comparecencia en la citada Corte Federal estaba programada para llevarse a cabo el 31 de julio de 2024.

El mismo día, Merrick B. Garland, Fiscal General de Estados Unidos, anunció que tanto “El Mayo”, como Joaquín Guzmán López, “El Güero Moreno”, hijo de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, tendrían su primera audiencia en los próximos días.

“El año pasado, dije que el Departamento de Justicia nunca dejaría de trabajar para rendir cuentas a los responsables de la epidemia de fentanilo. El jueves, el Departamento de Justicia puso bajo custodia en El Paso, a otros dos presuntos líderes del Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones de narcotraficantes más violentas y poderosas del mundo”, dijo el Fiscal General de EE.UU., en un video publicado en su cuenta de la red social X.

Garland detalló que Zambada García enfrentaba cargos por: tráfico de fentanilo; lavado de dinero; secuestro, delitos con arma de fuego y conspiración de asesinato. Mientras que Guzmán Loera por tráfico de grandes cantidades de cocaína, heroína, metanfetaminas y otras drogas.