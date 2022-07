Juicio de Twitter contra Elon Musk comenzará el 17 de octubre

Según una presentación judicial hecha pública este viernes, un juez de Delaware ordenó llevar a cabo un juicio de cinco días que se llevará a cabo del 17 al 21 de octubre, en la demanda presentada por Twitter contra el empresario Elon Musk, por violar el acuerdo de 44 mil millones de dólares para comprar dicha red social.

Los abogados de la persona más rica del mundo han dicho que el empresario podría presentar contrademandas, esencialmente su propia demanda contra Twitter, en la que podría pedir un pago por daños y perjuicios financieros por el disputado acuerdo.

Twitter demandó, el pasado 12 de julio, al empresario sudafricano por violar el acuerdo de 44 mil millones de dólares para comprar dicha red social, y pidió a un tribunal de Delaware que le ordene completar la fusión a los 54.20 dólares por acción de la plataforma acordados.

“Habiendo montado un espectáculo público para poner a Twitter en juego, y habiendo propuesto y luego firmado un acuerdo de fusión favorable al vendedor, Musk aparentemente cree que él -a diferencia de cualquier otra parte sujeta a la ley de contratos de Delaware- es libre de cambiar de opinión, destrozar la empresa, interrumpir sus operaciones, destruir el valor de los accionistas y marcharse”, indica la demanda de la red social.

Las acciones de Twitter cayeron más de 11 por ciento el 11 de julio, en el primer día que cotizaron después de que el multimillonario dijera que retiraría su oferta de compra de la compañía y que la red social prometiera llevar a Musk ante los tribunales para mantener el acuerdo.

Musk publicó un meme la noche del 10 de julio con imágenes de él mismo riéndose con subtítulos.

“Dijeron que no podía comprar Twitter. Entonces no revelarían la información del bot. Ahora me quieren obligar a comprar Twitter en los tribunales. Ahora tienen que revelar la información del bot en la corte”, indicó el empresario en el tuit.

Después, una imagen del actor Chuck Norris jugando al ajedrez con un solo peón en su lado del tablero, y piezas completas en el otro. “Chuckmate”, escribió.