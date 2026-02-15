Karime Macías obtiene asilo en Reino Unido y evita extradición a México

El diario La Jornada reportó, el 15 de febrero de 2026, que Karime Macías Tubilla obtuvo asilo político en el Reino Unido y con ello evitó su extradición a México, donde la Fiscalía General de la República (FGR) la requería por presunto desvío de recursos durante la administración de su ex esposo, el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.

De acuerdo con la información disponible, las autoridades británicas concedieron a Macías Tubilla la condición de refugiada tras un proceso en materia de asilo que se resolvió a su favor en ese país, lo que impidió la ejecución de la solicitud de entrega formulada por el Estado mexicano. La petición de extradición se sustentó en acusaciones relacionadas con presunto uso irregular de recursos públicos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Veracruz, durante el periodo en que Macías Tubilla encabezó ese organismo estatal.

El caso se originó a partir de señalamientos sobre contratos y operaciones financieras del DIF de Veracruz que habrían implicado empresas consideradas irregulares, durante la gestión de Duarte de Ochoa como gobernador de esa entidad federativa. La FGR integró carpetas de investigación y tramitó ante el Reino Unido la solicitud de extradición, en el marco de los acuerdos de cooperación judicial entre ambos países.

En el contexto del procedimiento internacional, la defensa de Macías Tubilla argumentó ante las autoridades británicas que existía riesgo de persecución política y falta de garantías procesales en México, lo que fue valorado por las instancias competentes en materia de asilo en el Reino Unido. La resolución final reconoció a la solicitante como refugiada, lo que, conforme a la normativa aplicable en ese país, bloqueó la posibilidad de su entrega al Gobierno de México.

La determinación de otorgar asilo implica que, mientras se mantenga vigente esa condición jurídica, las autoridades mexicanas no podrán ejecutar la orden de aprehensión ni concretar la extradición de Macías Tubilla, salvo que cambien las circunstancias que motivaron la protección internacional. En México, los procedimientos penales vinculados con las acusaciones de desvío de recursos continuarán su curso en los expedientes respectivos, sin la presencia de la señalada.

El desenlace del caso se inscribe en una serie de procesos judiciales relacionados con la administración de Duarte de Ochoa en Veracruz, en los que se han documentado distintas investigaciones por presuntos actos de corrupción y uso indebido de recursos públicos. La decisión tomada en el Reino Unido podría influir en futuras solicitudes de cooperación internacional en materia de justicia, en la medida en que organismos y tribunales extranjeros evalúen las condiciones institucionales y de debido proceso en México al analizar peticiones similares.

En adelante, la situación jurídica de Macías Tubilla dependerá de la evolución del estatus de asilo en el Reino Unido y de las decisiones que adopten tanto las autoridades británicas como las mexicanas respecto a los procedimientos administrativos y penales abiertos.