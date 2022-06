Katya Echazarreta se convierte en la primera mujer mexicana en viajar al espacio

Echazarreta, quien en la actualidad estudia la maestría en Ingeniería Eléctrica y Computacional en la Universidad Johns Hopkins -ubicada en Baltimore, Maryland-, fue patrocinada por el programa “Espacio para la Humanidad” -que pretende democratizar el acceso a más de la órbita terrestre-, que la seleccionó entre 7 mil postulantes de alrededor de 100 naciones.

Antes de volar, la joven nacida en Guadalajara, Jalisco, que llegó a Estados Unidos cuando tenía siete años de edad, exhortó a las personas a perseguir sus sueños. Ahora con 26 años de edad, también se ha convertido en la estadounidense más joven en ir al espacio. La ahora ingeniera asistió a un colegio comunitario en San Diego, California.

Después, Echazarreta logró asistir Universidad de California Los Ángeles (UCLA, por sus siglas en inglés), donde se graduó como ingeniera eléctrica. Asimismo, logró ser una pasante en los Laboratorios de Propulsión de la NASA (JPL, por su sigla en inglés), y trabajó en cinco misiones de la NASA, incluidas Perseverance y Europa Clipper.

“Si hay algo que realmente quieres hacer, es muy importante no escuchar a esas voces alrededor tuyo que podrían decirte que no eres lo suficientemente buena, que no lo vales, que nunca lo vas a lograr, porque si yo hubiera escucha, al menos, uno de ellos, entonces no estaría aquí”, apuntó la joven mexicana.

Entre los turistas espaciales estaban igualmente el segundo brasileño en viajar al espacio, Victor Correa Hespanha, así como los empresarios Hamish Harding, Jaison Robinson, Victor Vescovo y Evan Dick. Este último ya había participado en el tercer vuelo tripulado de New Shepard, en diciembre del 2021. Se desconoce el precio de los pasajes.

El propio Jeff Bezos, principal accionista de Blue Origin, participó en el primer vuelo tripulado de New Shepard en julio del 2021. Desde entonces, la nave también ha transportado al actor que interpreta al icónico Capitán Kirk de la serie de televisión ‘Star Trek’, William Shatner, y a Laura Shepard Churchley, hija del primer estadounidense en ir al espacio.

El principal competidor de Blue Origin para este tipo de vuelo suborbital es Virgin Galactic, pero desde el mes de julio del 2021, durante el vuelo en el que participó su fundador, el empresario británico Richard Branson, dicha nave ha permanecido en tierra para realizarle modificaciones.