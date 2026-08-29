La ayuda del Papa tras la devastadora inundación en Nepal

Después de expresar, en un telegrama, su dolor por lo ocurrido en Nepal el miércoles 26 de agosto a causa de las inundaciones que afectaron a una extensa región cercana al Tíbet, León XIV ha enviado una ayuda económica, acordada con la Nunciatura Apostólica de Nepal, para atender las necesidades más urgentes de la población afectada por la catástrofe. La contribución ayudará a Cáritas Nepal, que trabaja bajo la dirección del Vicariato Apostólico, en las actividades que ya están en marcha desde las primeras horas posteriores a la inundación: proporcionar asistencia inmediata con alimentos, artículos de primera necesidad y espacios de acogida para quienes lo han perdido todo.

“Se trata de una primera ayuda que el Santo Padre, como en otras ocasiones, ha querido enviar para atender las necesidades primarias y urgentes de la población”, explica el prefecto del Dicasterio para el Servicio de la Caridad, el arzobispo Luis Marín de San Martín. “Es un signo rápido y concreto para transmitir, sobre todo a los más vulnerables, la cercanía y la ternura del Santo Padre, como una caricia de la Iglesia que los acompaña y los sostiene”.

El último balance habla de más de 630 muertos y casi 3.000 personas desaparecidas en las distintas regiones afectadas, entre ellas más de 500 extranjeros. El ejército nepalí ha sido desplegado para ayudar a rescatar a más de 100 personas que se cree que están atrapadas dentro del túnel de una central hidroeléctrica en el distrito más afectado del país.

También la Conferencia Episcopal Italiana se ha movilizado para prestar ayuda a Nepal, así como a otras zonas del mundo afectadas por desastres naturales, entre ellas Colombia, Perú e Indonesia. Se ha decidido destinar un total de 500.000 euros procedentes de los fondos del 8 por mil que los ciudadanos asignan a la Iglesia católica para responder a las necesidades más urgentes. “Se trata -explica el cardenal Matteo Zuppi, arzobispo de Bolonia y presidente de la Conferencia Episcopal Italiana (CEI)- de un signo de cercanía de la Iglesia italiana a las poblaciones que se encuentran afrontando importantes emergencias humanitarias. El sufrimiento de quienes viven lejos no puede sernos ajeno: nos concierne y nos llama a la responsabilidad”.

“Tender la mano a quien se encuentra en dificultad -explica el comunicado de la CEI- significa reconocer que nadie puede salvarse por sí solo y que lo que nos une es más fuerte que las distancias. A través de gestos de fraternidad y cuidado podemos reconstruir vínculos, alimentar la esperanza y hacer de la paz una posibilidad real, especialmente en un tiempo que sigue estando marcado por tensiones, divisiones y conflictos”.