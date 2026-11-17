El director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, afirmó este martes que “la corrupción en México está alimentando las redes de los cárteles que amenazan a nuestras comunidades”, en referencia a las organizaciones criminales que, dijo, representan una amenaza para Estados Unidos.

El funcionario aseguró que la agencia continuará investigando los vínculos entre organizaciones criminales extranjeras y actores políticos corruptos.

En un mensaje publicado en redes sociales, Cole sostuvo que la DEA mantiene su compromiso de “exponer el vínculo entre las organizaciones terroristas extranjeras mortales y los actores políticos corruptos” con el propósito de proteger vidas estadounidenses.

Las declaraciones del director de la DEA se producen dos días después de que se pronunciara sobre el asesinato del agente Enrique “Kiki” Camarena, luego de que se confirmara la muerte de Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara y condenado por ese homicidio.

En un mensaje publicado el domingo, Cole recordó al agente estadounidense y afirmó que la corporación no olvidará su asesinato ni a los responsables y la corrupción que, según señaló, estuvieron detrás del crimen.

“El sacrificio de Kiki nunca será olvidado, ni tampoco los criminales y la corrupción detrás de su muerte”, escribió el funcionario, quien también aseguró que la DEA mantendrá su búsqueda de verdad y justicia por el caso.

En esa misma publicación, Cole se refirió a Félix Gallardo como el narcotraficante que “construyó un imperio de violencia” y “orquestó el brutal asesinato” de Camarena. También señaló que el valor del agente permanece en los integrantes de la corporación que continúan con sus labores.



Félix Gallardo murió mientras cumplía condena en Puente Grande

La Secretaría de Seguridad de Jalisco confirmó que Miguel Ángel Félix Gallardo murió alrededor de las 14:00 horas del domingo 15 de noviembre en un hospital privado de Guadalajara, debido a una falla orgánica múltiple.

El narcotraficante permanecía privado de la libertad en el complejo penitenciario de Puente Grande, pero fue trasladado de urgencia a un hospital ubicado en la colonia Lomas del Country, en Guadalajara, el viernes 13 de noviembre, luego de presentar problemas de salud dentro del centro penitenciario.

De acuerdo con la dependencia estatal, el traslado se realizó bajo los protocolos de seguridad y custodia correspondientes. Félix Gallardo permaneció bajo observación médica y con pronóstico reservado hasta que se confirmó su fallecimiento.

Entre los síntomas reportados por las autoridades antes de su hospitalización se encontraban baja oxigenación, alteraciones en el estado de conciencia y desorientación.

Félix Gallardo fue detenido el 8 de abril de 1989 y condenado a 37 años de prisión por el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena. Además, cumplía otra sentencia de 40 años por delitos relacionados con el narcotráfico, por lo que acumulaba dos condenas que sumaban 77 años de cárcel.

En los últimos años, su estado de salud se deterioró debido a distintos padecimientos, entre ellos hipertensión, diabetes y sordera, además de otras afecciones médicas.

Ante su condición, un juez recomendó que pudiera continuar cumpliendo su condena bajo arresto domiciliario. Sin embargo, dificultades técnicas relacionadas con la vigilancia mediante un brazalete electrónico impidieron que se concretara el cambio de modalidad, por lo que permaneció recluido en Puente Grande hasta su traslado al hospital, dos días antes de su muerte.



El asesinato de Kiki Camarena

El asesinato de Enrique “Kiki” Camarena ocurrió en 1985 y se convirtió en uno de los casos que marcaron la relación entre las autoridades antidrogas de México y Estados Unidos.

El 7 de febrero de ese año, el agente estadounidense y el piloto mexicano Alfredo Zavala fueron secuestrados por integrantes del Cártel de Guadalajara. Ambos fueron torturados durante varias horas y asesinados; posteriormente, sus cuerpos fueron abandonados en La Angostura, Michoacán.

El crimen colocó a los integrantes de esa organización criminal entre los principales objetivos de las autoridades estadounidenses. Ese mismo año fueron detenidos Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo por su relación con el asesinato, mientras que Félix Gallardo fue capturado cuatro años después, señalado como autor intelectual de los homicidios de Camarena y Zavala.

Durante la década de 1980, el Cártel de Guadalajara adquirió notoriedad por el tráfico de grandes cantidades de mariguana desde México hacia Estados Unidos. Félix Gallardo fue identificado como uno de sus fundadores, junto con Caro Quintero y Fonseca Carrillo.

La organización también estableció vínculos con narcotraficantes colombianos y llegó a controlar actividades de contrabando en buena parte de la costa del Pacífico mexicano y en zonas de la frontera con Estados Unidos.