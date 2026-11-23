Más de 48 millones de personas nacidas en América Latina y el Caribe vivían fuera de su país en 2024. Son 3.3 veces más que en 1990. El dato es del Observatorio Demográfico 2026, que la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe presenta este martes en formato virtual.

El destino principal no ha cambiado: el 56.8 por ciento vive en América del Norte. Pero hay una cifra nueva bajo la primera: casi tres de cada 10 migrantes regionales, unos 14 millones, ya no cruzan el océano. Se quedan dentro de América Latina y el Caribe. Otro 12.7 por ciento está en Europa y apenas un 1.5 por ciento en el resto del mundo.

La migración intrafronteriza es la gran tendencia de las últimas décadas, según el estudio, elaborado por la división de población de la CEPAL. La emigración hacia Estados Unidos, Canadá y Europa sigue siendo relevante, pero el movimiento entre países vecinos ha crecido con fuerza.



La migración mueve la demografía del planeta

El informe no se queda en el tamaño de las poblaciones. Mide cómo la migración ha alterado nacimientos, defunciones y edades. El ejercicio es contundente: si desde 1990 el saldo migratorio hubiera sido cero, América del Norte tendría hoy un 23 por ciento menos de habitantes, Oceanía un 24 por ciento menos y Europa un 8 por ciento menos. América Latina y el Caribe, en cambio, tendría un 6 por ciento más.

También sería una región distinta: menos envejecida, con menos proporción de personas mayores de 60 años. La salida de migrantes, precisamente jóvenes, acelera el envejecimiento de quienes se quedan.

El efecto varía por países. En Chile, la población de 2025 es un 9 por ciento mayor gracias a la migración, y los nacimientos un 16 por ciento mayores. Bolivia está en el extremo opuesto: su población es un 9 por ciento menor de la que habría tenido sin emigración neta. En el Caribe, la brecha entre la población real y la hipotética sin migración llega a 2.7 millones de personas para 2025.



Contribuciones y derechos

El Observatorio insiste en un punto que suele olvidarse: las personas migrantes aportan. A los mercados laborales, al emprendimiento, al consumo, a la recaudación fiscal y a las remesas. Y esos aportes crecen cuando se facilita la regularización, el empleo formal y el reconocimiento de títulos.

El informe subraya que los derechos deben garantizarse con independencia de la situación migratoria, y pide combatir la discriminación y la xenofobia. También pide mejores datos: censos, encuestas y registros administrativos coordinados, para diseñar políticas con información confiable.

Con baja fecundidad y un envejecimiento acelerado, la región llega a una nueva etapa de su transición demográfica. Para la CEPAL, la migración no es una amenaza a gestionar, sino parte de la transformación: entenderla bien es condición para un desarrollo inclusivo y sostenible.