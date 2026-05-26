La epidemia de ébola se propaga rápidamente en medio de campañas de desinformación

Hay más de 900 casos sospechosos de la cepa Bundibugyo del ébola en la República Democrática del Congo (RDC), y 220 muertes sospechosas, informó este lunes el responsable de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Ghebreyesus.

El último brote de la enfermedad mortal, que la OMS ha declarado una emergencia de salud pública de preocupación internacional, se está propagando más rápido de lo que los trabajadores de la salud pueden contenerlo.

En la RDC, el epicentro del brote, la OMS ha elevado su evaluación nacional de riesgo de alta a muy alta, y los países vecinos, incluyendo Uganda, donde se han confirmado cinco casos y una muerte, están en un riesgo especialmente alto.



Centros de tratamiento en el este de la RDC incendiados

Sin embargo, los esfuerzos están siendo obstaculizados, especialmente en el este de RD Congo, por la desconfianza de la comunidad local hacia las autoridades externas, lo que está aumentando significativamente el riesgo de transmisión de la enfermedad.

En los últimos días, dos centros de tratamiento fueron incendiados en la región, que ha estado afectada por intensos combates, causando el desplazamiento de más de 100 mil personas.

La directora de Respuesta a Emergencias para la OMS África, Marie Roseline Belizaire, dijo a Noticias ONU que los ataques están vinculados a campañas de desinformación que circulan en las redes sociales, las cuales están ralentizando significativamente las investigaciones de casos y limitando la capacidad de los equipos de salud para llegar a las comunidades afectadas.



Enojo por las reglas de entierro del ébola

Los estrictos protocolos relacionados con el entierro de las víctimas sospechosas de ébola han sido motivo de enojo entre la población. Las vigilias funerarias con más de 50 personas han sido prohibidas por las autoridades en el noreste de RD Congo, y soldados armados y policías han estado vigilando los entierros realizados por trabajadores de la salud.

Según Belizaire, la OMS está trabajando con líderes y curanderos tradicionales locales para intensificar la participación comunitaria y mejorar la seguridad de los trabajadores de salud externos.

A las familias de las víctimas se les permite despedirse de sus seres queridos pero, para protegerlas del virus, no se les permite tocar el cuerpo. “Ofrecemos a la familia equipo de protección”, explica Belizaire, “para que puedan ayudar a colocar a su ser querido en una bolsa para cadáveres y rezar por ellos”.



No hay vacunas

Aunque los brotes se remontan a casi 20 años, todavía no existen vacunas ni tratamientos aprobados para el virus Bundibugyo.

La OMS ha recomendado priorizar dos anticuerpos en ensayos clínicos, y la evaluación del antiviral obeldesivir en un ensayo clínico como tratamiento para personas que son contactos de alto riesgo.

La agencia de salud de la ONU está ampliando urgentemente las operaciones sobre el terreno, incluyendo el rastreo de contactos, el establecimiento de centros de tratamiento, el fortalecimiento de la capacidad de laboratorio, el manejo de casos, la prevención y control de infecciones, la comunicación de riesgos y la participación comunitaria. Se han liberado unos 3.9 millones de dólares del Fondo de Contingencia para Emergencias de la OMS para ayudar a financiar estas medidas.