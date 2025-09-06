La esperanza cambia el mundo, hay que cultivarlo en el corazón: León XIV

“La esperanza se reaviva cuando cavamos y rompemos la costra de la realidad, vamos más allá de la superficie” y “así es como se encuentra el Reino de Dios”.

León XIV exhortó a buscar a Cristo profundizando en los hechos de la vida con la curiosidad de los niños, en la catequesis que pronunció en la audiencia jubilar celebrada esta mañana, 6 de septiembre. Dirigiéndose a la multitud de fieles de todo el mundo congregados en la Plaza de San Pedro, a los que saludó con un recorrido en papamóvil, el Papa dio la bienvenida subrayando cómo en Roma, “ciudad rica en historia”, podemos “ser confirmados en la fe, en la caridad y en la esperanza”.

El Pontífice utilizó este último elemento, que es también el tema del Año Santo, como punto de partida para su reflexión sobre la parábola de Jesús sobre el tesoro escondido en el campo, tomada del Evangelio de Mateo. León XIV explicaba cómo de niños “meter las manos en la tierra tenía un encanto especial” y este juego permitía “atravesar la dura corteza del mundo y ver lo que hay debajo”. En la parábola “ya no es un juego de niños, pero la alegría de la sorpresa es la misma”.

“El tesoro que ilumina la esperanza es, en efecto, la vida de Jesús: debemos ponernos en camino tras sus huellas.”

No nos conformemos con nuestras posiciones y riquezas

El Pontífice destaca como modelo a seguir a “Flavia Julia Helena, madre del emperador Constantino”, quien, como los demás primeros cristianos después de haber tenido la libertad de vivir la fe, comenzó a “excavar” en los lugares de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. “¡Cuántas otras cosas podría haber hecho una emperatriz! Cuántos lugares nobles podría haber preferido a Jerusalén suburbana. Cuántos placeres y honores cortesanos’, reflexionó León XIV.

Pero en lugar de eso se convierte en ‘una mujer que busca’ y ‘que cava’ para seguir a Jesús. “También nosotros, hermanas y hermanos, podemos quedar atrapados en las posiciones que hemos alcanzado y en las riquezas, más o menos grandes, que nos dan seguridad -advierte el Papa-.