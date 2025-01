$!La esperanza del mundo está en la fraternidad: Papa Francisco

EL VATICANO._ La esperanza del mundo está en la fraternidad, expresó el Papa Francisco, al celebrar este martes 31 de diciembre de 2024 la última misa del año en la Basílica de San Pedro del Vaticano.

El Pontífice invitó a todos a mirar dentro de sí mismo para hacer crecer la obra de conversión.

“La esperanza de un mundo fraterno no es una ideología, no es un sistema económico, no es el progreso tecnológico. La esperanza de un mundo fraterno es Él, el Hijo encarnado”, afirmó al oficiar la ceremonia religiosa de las primeras vísperas de la Solemnidad de María Santísima Madre de Dios.

“Dónanos días de paz”, resuena el himno de introducción a las Vísperas.

Con el canto del Te Deum, en acción de gracias por el año transcurrido, el canto a la Madre de Jesús invade la abarrotada Basílica.