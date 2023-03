La evolución del poker

Fue a finales de los 90 cuando apareció el poker en línea. Al principio había partidas que se podían jugar gratis, pero eso cambió en 1998. El año empezó muy bien para los aficionados al póquer, ya que la primera partida de poker con dinero real tuvo lugar el día de Año Nuevo en un sitio llamado Planet Poker.

Jugar al poker en línea es una experiencia diferente a las habituales competiciones presenciales. Todos esos años practicando tu cara de poker no son necesarios cuando juegas en línea. Puedes tener dos ases y la sonrisa más amplia de todos los tiempos en la cara, pero no importa porque tus oponentes no pueden verte.

También hay diferentes formas de jugar online. A medida que aumentaba la popularidad del Texas Hold’em, también lo hacían las variantes del juego de poker en los casinos. La tecnología ha avanzado de tal manera que ahora podemos jugar al poker de casino utilizando servicios de retransmisión en directo. Esto da la oportunidad de jugar a diferentes juegos con crupieres en vivo, sentado en una mesa real y utilizando cartas de verdad. A los jugadores depoker en línea ahora les apetece jugar al Caribbean Stud, Three Card Poker, Video Poker y Heads-Up Hold’em en los casinos.

A principios de los años noventa, empezaron a aparecer más sitios de poker en línea. El más famoso y exitoso ha sido PokerStars, que se lanzó en septiembre de 2001. Ofrecía póquer en línea 24 horas al día, 7 días a la semana, y también había un vínculo con los torneos de la vida real. Se celebraron torneos satélite en línea con la posibilidad de entrar en eventos como las Series Mundiales de Póquer.

En 2004 se lanzó Full Tilt Poker. Su nombre parece sacado de un juego de pinball, pero se trataba de otro sitio de póquer en línea de enorme éxito, que ofrecía de todo, desde partidas por dinero real hasta freerolls, eventos satélite, torneos sit-n-go y torneos multimesa. Además, en 2004, ParadisePoker.com fue adquirido por Sportingbet por 340 millones de dólares. Al año siguiente, PartyGaming, que era la empresa matriz de PartyPoker, salió a bolsa en la Bolsa de Londres por un valor de más de 8.000 millones de dólares. En ese momento, el 92% de su negocio estaba relacionado con el póquer. El póquer ya no era sólo un juego; estaba haciendo a la gente muy rica y no sólo por jugarlo.

La popularidad del poker en línea seguía creciendo. Cada vez más sitios ofrecían más juegos en línea. Jugar online se convirtió en una extensión del juego para aquellos que estaban acostumbrados a jugar con otros alrededor de una mesa. Los sitios de póquer en línea seguían en auge cuando el gobierno de Estados Unidos decidió cerrarlos todos en virtud de la Ley de Aplicación de las Leyes sobre Apuestas Ilegales en Internet (Unlawful Internet Gambling Enforcement Act). La mayoría, como PartyPoker, cerraron sus operaciones en Estados Unidos en 2006, pero otros, como Full Tilt y PokerStars, siguieron adelante en la creencia de que el poker era un juego de habilidad y, por tanto, estaba exento de la ley.