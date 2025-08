La hambruna y la desesperación en Gaza obligan a la gente a buscar comida en el suelo

Los equipos de ayuda de la ONU continuaron este jueves con sus esfuerzos para ayudar a la población de la Franja de Gaza, devastada por la ofensiva israelí, recuperando combustible y otros suministros urgentes del paso fronterizo de Kerem Shalom, en el sur.

Sin combustible, muchas instalaciones básicas no pueden funcionar, desde las plantas de tratamiento de agua hasta la infraestructura médica que queda en pie.

Mientras tanto, sus habitantes, ahora al borde de la hambruna, se han visto obligados a tomar medidas desesperadas en su búsqueda de comida, rebuscando en las carreteras por las que pasan los convoyes de ayuda, según declaró a Noticias ONU la trabajadora humanitaria, Olga Cherevko.

“Mientras conducíamos, vi a un anciano al borde de la carretera, completamente solo, arrodillado, recogiendo puñados de lentejas que se habían derramado en el suelo de uno de los convoyes anteriores que habían pasado”, dijo.

“Las recogía con las manos y las metía en su camiseta, ya que, obviamente, es la única opción que tiene ahora mismo para encontrar comida, porque así de desesperada es la situación”.

Se necesita un mayor acceso humanitario

Los últimos informes procedentes de Gaza indican que las madres que no pueden amamantar a sus bebés porque no comen lo suficiente ahora les dan de comer garbanzos molidos, pan y arroz, alimentos que no son adecuados para los lactantes.

En una publicación en las redes sociales, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) subrayó que “esta es una situación que podemos prevenir” y pidió un mayor acceso humanitario.

Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) destacó que “las necesidades sanitarias en Gaza son inmensas. Es fundamental que haya un flujo continuo de suministros médicos”.

Mientras tanto, los trabajadores sanitarios informaron el miércoles de que al menos 50 habitantes de Gaza murieron y otros 400 resultaron heridos mientras esperaban comida cerca del paso fronterizo de Zikim, en el norte.

Cherevko, que trabaja en la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) explicó que su misión a Kerem Shalom el jueves por la mañana se retrasó dos horas en un “punto de espera” antes de que se le permitiera continuar hacia el paso fronterizo que separa Gaza de Israel.

Las “pausas tácticas” no son suficientes

Aunque los suministros de combustible son bienvenidos, están lejos de ser suficientes, insistió.

“Necesitamos que entren cientos de miles de litros de combustible cada día para poder abastecer de energía, agua, saneamiento, atención sanitaria, telecomunicaciones de emergencia y otras instalaciones críticas de manera eficaz, incluso a las más básicas”, afirmó.

El anuncio de las pausas militares diurnas por parte de Israel el pasado fin de semana parece haber reducido ligeramente el tiempo que los convoyes de ayuda esperan ahora para obtener permiso para continuar, señaló la trabajadora de la OCHA.

También se ha producido una “ligera reducción” de los incidentes de seguridad relacionados con los habitantes de Gaza que toman alimentos de los camiones de la ONU, reportó.

En su última actualización sobre la emergencia, la OCHA afirmó que, cuatro días después del inicio de las pausas tácticas declaradas por Israel, “seguimos viendo víctimas entre quienes buscan ayuda y más muertes por hambre y desnutrición (...) Las pausas tácticas unilaterales por sí solas no permiten el flujo continuo de suministros necesarios para satisfacer las inmensas necesidades de Gaza”.

Según el Ministerio de Salud de Gaza, entre el 23 y el 30 de julio, 640 palestinos han sido asesinados y 3 mil 224 han resultado heridos. Desde el 7 de octubre de 2023, al menos 60 mil 138 palestinos han sido abatidos y 146 mil 269 han resultado heridos.