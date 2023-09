Reconstruir la confianza

La Agenda de Aceleración también hace un llamamiento a las empresas e instituciones financieras para que emprendan verdaderas trayectorias netas cero, centrándose en la transparencia y la credibilidad de los planes de reducción de emisiones.

“Vergonzosamente, algunas empresas han intentado incluso bloquear la transición a cero emisiones netas, utilizando su riqueza e influencia para retrasar, distraer y engañar”, afirmó el Secretario General.

Añadió que “todas las empresas que realmente quieran hacer negocios deben crear planes de transición justos que reduzcan las emisiones de forma creíble y ofrezcan justicia climática”.

“Podemos y debemos acelerar el ritmo”, concluyó, provocando un fuerte aplauso en la sala.

Hacer frente al greenwashing

Tras la intervención del Secretario General, distintos países explicaron de qué forma están trabajando para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y alcanzar las metas relacionadas con la acción por el clima.

El presidente de Chile destacó que, a pesar de las “buenas intenciones” de los dirigentes presentes en la Cumbre, “hay un sector minoritario de la sociedad, pero muy poderoso, que no se somete a estos debates, ni a las reglas democráticas, ni a los acuerdos que multilateralmente alcanzamos”, citando a “algunas multinacionales y el capital financiero internacional”.

Gabriel Boric aseguró que la crisis climática es la crisis de los combustibles fósiles. “Tenemos que dejar de quemar combustibles fósiles”, e hizo un llamado a hacer frente al greenwashing.

Señaló que coincide con las voces que dijeron que “las responsabilidades son distintas”, ya que las personas más vulnerables son las que menos han contribuido al cambio climático y apoyó la distribución equitativa de los costos que generan las perdidas y daños del cambio climático y de adaptación y mitigación.

La Amazonía, esponja del mundo, se está debilitando

El presidente de Colombia destacó que, a pesar de ser el quinto exportador de carbón del mundo, tienen el imperativo de cambiar a las energías verdes “para proteger la vida” y que, para ello, necesitan financiación.

Señaló que su país posee la selva amazónica, la cual actúa como una esponja, cada vez más débil, que absorbe las emisiones que producen las “chimeneas en Estados Unidos, China, India y Europa”.

Hizo eco de las palabras del Secretario General en relación con las reformas necesarias de la arquitectura financiera mundial, ya que la financiación para hacer frente al cambio climático, no llegará de fondos privados, “que se mueven según la rentabilidad”, si no de los fondos públicos.

Compromisos nacionales más ambiciosos

El presidente de España abogó por compromisos nacionales más ambiciosos para reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero y en favor de las energías verdes.

Pedro Sánchez reiteró que se necesita la financiación adecuada y demostró su apoyo a una nueva arquitectura financiera internacional.

Abogó por una transición justa, que “no deje a nadie atrás”. En este sentido, destacó que, mediante las medidas adecuadas, la transición podría generar 100 millones de puestos de trabajo.

Las alarmas de la emergencia climática están activadas desde hace años

El presidente de Cuba señaló el gran reto que representa el cambio climático para los países en desarrollo y destacó distintas iniciativas adoptadas en el país.

“Las alarmas de la emergencia climática están activadas desde hace años”, destacó.

Miguel Díaz-Canel instó a la unión por un “objetivo superior”, preservar el planeta y la vida. “Si fracasamos, las futuras generaciones no tendrán ni siquiera la posibilidad de perdonarnos”, sentenció.

Reclamo de los jóvenes

Xiye Bastida, una activista mexicana otomí de 21 años, aseguró en una entrevista con Noticias ONU en vísperas de la Cumbre que “las Naciones Unidas no han funcionado” en la lucha contra el cambio climático.

“Llevamos 28 años reuniéndonos cada año por la COP. Necesitamos a las Naciones Unidas porque no hay ningún otro cuerpo internacional que une a todos los países para hablar del cambio climático, pero se necesita con reglas muy específicas. No influencia corporativa, no influencia de empresas de combustibles fósiles”, dijo Xiyé para quien si los jóvenes no se sientan en la mesa de negociación, no se lograrán acuerdos significativos contra el cambio climático.