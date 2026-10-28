$!La Iglesia de España se une al dolor de víctimas tras accidente de trenes

La Conferencia Episcopal Española y numerosos obispos y diócesis han expresado sus condolencias y consternación ante una nueva tragedia ferroviaria tras el choque de dos trenes de alta velocidad, que ha causado decenas de muertos en la mañana del 28 de octubre. El siniestro tuvo lugar en el término municipal de Urda, Toledo, en torno a las 9:00 horas (hora local) cuando un convoy AVE de Renfe habría impactado por detrás contra otro de la compañía Iryo, provocando el descarrilamiento de, al menos, dos vagones del segundo tren. Las autoridades han reportado una cifra de más de 60 muertos, que supera a los fallecidos en el accidente sucedido en Adamuz el pasado mes de enero, que se cobró la vida de 45 personas.

‼️Accidente tren🚨 La Guardia Civil ha desplegado en la zona personal de Seguridad Ciudadana de la provincia de Toledo, OMAC (Oficinas Móviles de Atención a la Ciudadanía) así como agentes del SEPRONA y de la Jefatura de Tráfico.✔️ También se desplazan a la zona en este momento unidades de Seguridad Ciudadana de Ciudad Real y Albacete, de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS), del Servicio Aéreo, de drones, grupo de Caballería y el Equipo de Grandes Catástrofes del Servicio de Criminalística, del Servicio Cinológico y de Policía Judicial. — Guardia Civil (@guardiacivil) October 28, 2026

El sacerdote Fernando Fernández de Bobadilla, párroco de Los Yébenes, una localidad cercana al lugar del accidente, habló con COPE, radio propiedad de la CEE, desde el epicentro del siniestro mientras atendía a las víctimas: “Estoy en este momento con una bolsa de suero en una mano y otra bolsa en la otra. Esto es horrible. Ya se han ido desalojando los difuntos. Les ponen una pulsera de color negro a los difuntos, rojo a los que están muy graves y amarillo a los que puedan ir atendiendo. Los dos que tengo yo aquí ahora mismo tienen la pulsera roja y estoy esperando a que se los lleven”.

🗣️El párroco de Los Yébenes, desde el accidente ferroviario: "Esto es horrible. Estoy en este momento con una bolsa de suero en las manos. Se han ido desalojando los difuntos que son una multitud" https://t.co/T4jCyj31ce — Ecclesia COPE (@ecclesiacope) October 28, 2026

En su mensaje, la CEE expresa “sus condolencias a las familias de las víctimas y reza por el eterno descanso de los fallecidos y por la recuperación de los heridos” y se une “al dolor de las personas afectadas y pide oraciones por todas las víctimas en las celebraciones de la comunidad cristiana para que, bajo la intercesión de la Virgen María, Consuelo de los afligidos y Reina de la paz, el Señor les conceda el don de la Vida a las víctimas y esperanza a las familias y afectados”. El órgano de coordinación episcopal además “encomienda a todas las personas que trabajan en las labores de emergencia, a quienes atienden a los heridos y acompañan a las familias de las víctimas”. También han sido muchos los prelados que han asegurado su oración y cercanía ante el terrible suceso.

El Arzobispo de Toledo y Primado de España, Mons. Francisco Cerro, expresó en nombre de toda su iglesia diocesana la “profunda preocupación” y cercanía a todas las personas afectadas, asegurando que elevan oraciones “por quienes han resultado heridos y por todos aquellos que están viviendo momentos de angustia y de incertidumbre a consecuencia de este accidente”. El arzobispo primado afirmó además que las parroquias cercanas, la vicaría de la zona y Cáritas Diocesana “se ponen a disposición de todas las personas afectadas y a sus familias para ofrecerles ayuda, el acompañamiento y el apoyo que puedan necesitar en estos difíciles momentos”. “La Iglesia diocesana de Toledo, como una casa de puertas abiertas, se une al dolor y a la preocupación que este suceso está causando e invita a los fieles a elevar sus oraciones por las personas afectadas, sus familiares y cuantos están interviniendo”, añadió.

https://t.co/nvko1zUuf1 — ✙ Francisco Cerro Chaves (@Obispofcerro) October 28, 2026