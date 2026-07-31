La Iglesia en España reclama una respuesta humanitaria a la situación migratoria en Ceuta

La llegada masiva de personas migrantes a Ceuta ha generado una situación “terrible” que va más allá de una crisis migratoria y constituye también una “crisis humanitaria”.

Así lo afirma el director del Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española, el sacerdote Fernando Redondo Pavón, quien, en declaraciones a Vatican News, hace un llamamiento a que la respuesta se desarrolle con pleno respeto a la dignidad de las personas y a la legislación vigente.

Redondo mantiene un contacto permanente con la Delegación Diocesana de Migraciones de Cádiz-Ceuta, desde donde le transmiten que la ciudad vive una situación inédita tras una entrada masiva de personas “de forma totalmente incontrolada”.

El sacerdote recuerda además que el intento de alcanzar territorio español ha tenido un elevado coste humano, con personas desaparecidas y otras que han perdido la vida.

Según señala, la población ceutí vive estos acontecimientos con preocupación y con la sensación de verse sobrepasada por las circunstancias.

Ante esta emergencia, la diócesis de Cádiz-Ceuta ha puesto a disposición de las autoridades y de las personas migrantes los recursos de acogida con los que cuenta habitualmente.

En particular, algunos de sus centros están atendiendo a personas en situación de mayor vulnerabilidad, entre ellas migrantes enfermos o heridos.

Asimismo, las parroquias de la ciudad de Ceuta destinarán las colectas de las celebraciones eucarísticas de este fin de semana a apoyar la atención y el acompañamiento de quienes han llegado a Ceuta en estos últimos días.

Desde el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española también se ha difundido un comunicado en el que se insiste en que cualquier medida para afrontar esta crisis debe respetar la legalidad y garantizar en todo momento un trato plenamente humanitario hacia las personas migrantes.

Redondo reclama igualmente que esta situación no sea utilizada con fines partidistas ni como instrumento de confrontación política.

En este sentido, rechaza las afirmaciones que vinculan la llegada de migrantes a la regularización extraordinaria aprobada meses atrás, asegurando que esa relación “no corresponde a la verdad”.

El director del Departamento de Migraciones recuerda que una situación similar ya se produjo en Ceuta en 2021, cuando no existía ese proceso de regularización.

Además, subraya que dicha medida ha permitido a miles de personas que ya residían en España abandonar la irregularidad, acceder a un empleo digno y avanzar en su integración social.

“Lo demás es manipular a la población”, concluye Redondo, quien insiste en que el centro de cualquier respuesta debe ser siempre la protección de la dignidad y de los derechos de las personas.