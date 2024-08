Donald Trump aseguró que la inmigración ilegal le “salvó” la vida el día del intento de asesinato en su contra, ocurrido el 13 de julio del 2024, durante un mitin llevado a cabo en Butler, Pennsylvania.

Durante una conversación en directo, en la red social X, con el empresario sudafricano, nacionalizado canadiense y estadounidense, Elon Musk, Trump bromeó con que incluso iba a dormir con el gráfico que mostró al público y que al girar la cabeza le permitió esquivar la bala. “La inmigración ilegal me salvó la vida”, enfatizó.

Trump resultó herido en una oreja, después de que un joven de 20 años de edad, le disparó desde un tejado que estaba fuera del recinto y consiguió matar a una persona del público y herir a otras dos.

Justo antes de ser alcanzado en la oreja, Trump giró su cabeza para mostrar a la gente un gráfico que apuntaba, según sus cifras, a un descenso significativo de la caída de la llegada de inmigración ilegal durante su Gobierno.

“Fue un milagro. Si no hubiera girado la cabeza, no estaría aquí ahora hablando contigo, por mucho que me gustes”, comentó Trump a Musk, además de que dijo alegrarse de haber usado dicho gráfico. “Voy a dormir siempre con él”, bromeó.

Asimismo, Trump acusó a la Administración encabezada por Joe Biden de abrir la frontera a los “inmigrantes ilegales” y de permitir que países como Venezuela hubieran conseguido reducir su nivel de criminalidad, al “deshacerse” de esas personas.

Además, restó importancia a la rapidez con la que se levantó tras el ataque y que ofreció una imagen con la oreja ensangrentada y el puño en alto, mientras seguía rodeado por agentes del Servicio Secreto.

“Quería hacer saber [al público] que estaba bien. Era algo muy importante para mí. Antes de que me levantara y de que levantara el puño no sabían si estaba vivo. Y cuando lo hice simplemente se aliviaron y alegraron. El lugar se volvió loco”, destacó Trump.

“¿Sería correcto decir que apoyas la migración legal, pero hay que terminar con la migración ilegal?”, preguntó Musk. “Lo digo todo el tiempo, tienen que venir de forma legal”, respondió el ex mandatario estadounidense, quien aprovechó para criticar a su rival en la contienda presidencial, la vicepresidenta Kamala Harris, candidata del Partido Demócrata.

El ex presidente también dijo que creía que Harris era más “incompetente” que Biden en el manejo del tema migratorio e insistió que no hizo nada mientras estuvo encargada de la frontera entre México y Estados Unidos.

La entrevista comenzó con alrededor de 45 minutos de retraso, porque según el también dueño de la automotriz Tesla, de la empresa aeroespacial SpaceX y de la compañía tecnológica Neuralink, la red social de su propiedad sufrió un ataque masivo de denegación de servicio, conocido como DDOS.

“Parece haber un ataque DDOS masivo en X. Estamos trabajando para contenerlo. En el peor de los casos, procederemos con un número menor de oyentes en vivo y publicaremos la conversación más tarde”, dijo Musk en X.

Aunado a lo anterior, también el 12 de agosto de 2024, Trump volvió a publicar en la red social perteneciente a Musk, varios mensajes electorales. Su último “tuit” databa del 8 de enero de 2021. X, en ese entonces conocida como Twitter, decidió suspender la cuenta del magnate neoyorquino, en medio de la tensión política derivada de las elecciones presidenciales de 2020 y el asalto al Capitolio por parte de sus simpatizantes.