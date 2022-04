$!La ONU advierte que aumentarán las víctimas civiles y los desplazamientos de población en Ucrania

Los millones de personas que huyen de Ucrania no sólo requieren ayuda de emergencia en los primeros momentos, sino también invertir en políticas e intervenciones de integración temprana que faciliten su inclusión social.

“Aunque muchos tendrán la intención de volver, otros no podrán hacerlo o decidirán no hacerlo”, sostuvo Vitorino.

Un hombre, con su perro en brazos, camina entre las casas destrozadas tras un bombardeo en Mariupol, en el sureste de Ucrania.© UNICEF/Evgeniy Maloletka

Desde Ginebra, el programa Mundial de Alimentos informó este martes de que unos seis millones de personas necesitarán comida y asistencia en efectivo. La agencia ha logrado trasladar ayuda a zonas previamente inaccesibles como Bucha, Irpin, Hostomel y Borodianka.

El Programa ha movilizado 60.000 toneladas de alimentos para Ucrania, que proporcionarán asistencia a unos dos millones de personas durante dos meses, dijo Jacob Kern, el coordinador en Ucrania.

La agencia ha llegado a 1,7 millones de personas en Ucrania a través de la asistencia alimentaria y 3,6 millones de dólares en transferencias en efectivo en las zonas donde los mercados funcionan.

La mayoría de las personas a las que asisten - 1,4 millones del total - son familias atrapadas en las zonas cercadas. Pero muchos de los más vulnerables siguen fuera del alcance detrás de las líneas de conflicto.

A pesar de la inestabilidad de la situación de seguridad, el PMA ha entregado 113 toneladas métricas de alimentos a familias vulnerables en las ciudades sitiadas de Kharkiv, Sumy y Severodonetsk a través de cuatro convoyes humanitarios de la ONU. Eso es suficiente para 20.000 personas durante diez días.

Sólo en la ciudad de Mariupol, hay más de 100.000 personas que llevan semanas sin poder salir y que necesitan desesperadamente alimentos, agua y otros suministros esenciales.

“En estas circunstancias, cualquier enfermedad que normalmente puede tratarse con medicamentos se convierte en una situación de riesgo para la vida”, advirtió Kern, insistiendo en que es necesario que se abran vías para llegar a la población.

“Mariupol probablemente necesitaría entre dos y tres camiones al día, así que no es cuestión de ir con 10 camiones una vez al mes, eso no va a arreglarlo. Se necesita el acuerdo de todas las partes, y hasta ahora no lo hemos conseguido”.