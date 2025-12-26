La ONU condena el ataque suicida que mató a cinco personas en una mezquita en Nigeria

Las Naciones Unidas condenaron enérgicamente el atentado presuntamente suicida en una mezquita en el mercado de Gamboru, en el estado de Borno, en el noreste de Nigeria, que ocasionó varios muertos y muchos heridos.

El ataque tuvo lugar el martes durante las oraciones de la noche, en un lugar de culto con muchos fieles, sumándose a la lista de embestidas brutales dirigidas contra civiles en una región afectada por una crisis de seguridad.

El coordinador residente de la ONU en Nigeria, Mohamed Fall, expresó estar profundamente entristecido ante la pérdida de vidas, describiendo el incidente como un “ataque bárbaro contra civiles inocentes”.

“El ataque, que ocurrió durante las oraciones vespertinas, resultó en la pérdida de vidas y dejó muchos heridos”, dijo en un comunicado emitido en Abuja.

Según los medios, cinco personas han muerto y más de 30 han resultado heridas como resultado del atentado.



Condolencias

En su declaración, Fall se unió al gobernador del estado de Borno, Babagana Umara Zulum, quien condenó enérgicamente el asalto, insistiendo en que nunca se deben atacar los lugares de culto.

“En nombre de las Naciones Unidas en Nigeria, expreso mis más sinceras condolencias a las familias de quienes perdieron la vida, así como al gobierno y a los ciudadanos del Estado de Borno”, dijo Fall. También deseó a los heridos una “pronta recuperación”.

El funcionario de la ONU se hizo eco del llamamiento del gobernador a aumentar la vigilancia y reforzar las medidas de seguridad, especialmente durante este periodo festivo.



Ataques mortales en 2025

El ataque a la mezquita del mercado de Gamboru es el último de una serie de atentados mortales que han afectado al estado de Borno este año.

El coordinador residente señaló que el incidente es “otro recordatorio horrible del alto coste de los brutales ataques en el estado de Borno”, refiriéndose a la acometida del 5 de septiembre en Darajamal, en la que más de 50 civiles fueron asesinados por presuntos miembros de un grupo armado no gubernamental.

Otros incidentes han consistido en atacar comunidades rurales y campos de refugiados locales, a menudo utilizando explosivos fabricados localmente y atentados suicidas.

Agricultores, pescadores, comerciantes y viajeros han sido rutinariamente atacados, agravando una grave crisis humanitaria.



Proteger a los civiles

“Reitero mi llamamiento a todas las partes en el conflicto a proteger a los civiles, incluidos los reunidos en lugares de culto, así como sus propiedades, y a defender el derecho internacional humanitario y los derechos humanos”, dijo.

A pesar de los desafíos de seguridad en curso, las Naciones Unidas han afirmado que continuarán apoyando a las comunidades afectadas.

“Para complementar los esfuerzos del Gobierno, las Naciones Unidas refrendan su compromiso de seguir apoyando a las personas afectadas por la crisis en el noreste de Nigeria”, apuntó el funcionario, enfatizando la importancia de la asistencia humanitaria continua y la protección civil.