La ONU denuncia la suspensión de las ONG en Gaza y advierte sobre un agravamiento de la crisis humanitaria

Türk instó a los Estados con influencia a presionar para que Israel permita de inmediato la entrada sin trabas de ayuda a Gaza y recordó que, según el derecho internacional, las autoridades israelíes tienen la obligación de garantizar el suministro de bienes esenciales para la vida diaria de la población.

Entre ellas mencionó la prohibición impuesta a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos ( UNRWA ) y los ataques contra organizaciones no gubernamentales israelíes y palestinas, en un contexto de crecientes obstáculos para el trabajo humanitario.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, calificó la medida de “espantosa” y la enmarcó en un patrón más amplio de restricciones ilegales al acceso humanitario.

La decisión de Israel de suspender y amenazar con retirar las licencias de decenas de organizaciones humanitarias internacionales que operan en Gaza ha generado una fuerte condena por parte de Naciones Unidas y de agencias de ayuda, que alertan sobre un impacto inmediato y devastador en la población civil de los territorios palestinos ocupados.



Criterios vagos y politizados

A partir del 1 de enero, unas 37 organizaciones no gubernamentales internacionales se enfrentan a la posible pérdida de sus licencias para operar en Gaza.

Entre ellas figuran socios clave de Naciones Unidas, como el Consejo Noruego para los Refugiados, responsables exclusivos de los cinco centros de estabilización nutricional que atienden a niños con desnutrición aguda.

Según la ONU y sus socios en el territorio palestino ocupado, si estas organizaciones se ven obligadas a cesar sus actividades, uno de cada tres centros de salud en Gaza cerrará sus puertas.

Las agencias humanitarias han advertido que el nuevo sistema de registro impuesto por Israel pone en riesgo la continuidad de las operaciones en todo el territorio.

Denuncian que se basa en criterios vagos y politizados, y que exige condiciones incompatibles con los principios humanitarios y las obligaciones legales internacionales.

De no revertirse la decisión, decenas de ONG perderían su registro hoy, 31 de diciembre, y se verían forzadas a cerrar en un plazo de 60 días, en un momento en que la respuesta humanitaria ya se encuentra al límite tras las restricciones a la UNRWA.



Seis niños muertos durante diciembre

La amenaza de suspensión coincide con un deterioro acelerado de las condiciones de vida en Gaza.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) informó que al menos seis niños han muerto este mes debido a las duras condiciones invernales, las lluvias intensas y el desplazamiento masivo provocado por el asedio israelí.

El caso más reciente es el de Ata Mai, un niño de siete años que falleció el 27 de diciembre tras inundaciones severas en un campamento improvisado para desplazados en el noroeste de Gaza.

Según la agencia, más de 1.9 millones de personas están desplazadas y muchas viven en tiendas precarias o refugios improvisados expuestos a lluvias, vientos fuertes y temperaturas bajo cero.

La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) confirmó inundaciones repentinas en zonas bajas y costeras, así como el colapso total de al menos 18 edificios residenciales desde comienzos de diciembre.

UNICEF y otras agencias continúan prestando asistencia vital, como la distribución de mantas, lonas y artículos de higiene, además de trabajos de emergencia en agua y saneamiento.

Sin embargo, advirtieron que, sin la labor de las ONG internacionales, estas intervenciones no podrán sostenerse, lo que agravaría aún más la crisis humanitaria en Gaza.