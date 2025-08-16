La ONU destaca la necesidad de una resolución pacífica antes de la reunión de Trump y Putin sobre Ucrania

Las Naciones Unidas han reiterado la importancia del diálogo mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se preparan para reunirse este viernes en Alaska, con Ucrania como tema principal en la agenda.

La Organización subraya que cualquier esfuerzo o acuerdo de paz debe estar en consonancia con los principios de la Carta de la ONU, incluyendo el respeto a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania.

Hablando con periodistas el jueves, el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, celebró el “diálogo al más alto nivel” entre dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad.

La reunión está programada para llevarse a cabo en Alaska a las 11 de la mañana, hora local. Este estado del norte de EU está separado del territorio continental por Canadá, mientras que Rusia se encuentra justo al oeste, al otro lado del estrecho de Bering y la Línea Internacional de Cambio de Fecha.

Alto el fuego inmediato e incondicional

Dujarric reafirmó que la posición de la ONU respecto a la guerra en Ucrania “sigue siendo la misma”.

“Queremos un alto el fuego inmediato, completo e incondicional como primer paso hacia una paz justa, sostenible y completa, que respete la soberanía, la integridad territorial y la independencia de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente, y en consonancia con la Carta de la ONU, el derecho internacional y todas las resoluciones pertinentes de la ONU”, afirmó.

Al ser consultado sobre los informes de que Estados Unidos y Rusia se reunirían sin Ucrania presente, Dujarric recordó la postura de principios de la ONU: para alcanzar un acuerdo duradero, “es útil que todas las partes del conflicto estén en la mesa, en la misma mesa”.

“Obviamente estaremos atentos a lo que ocurra y a los resultados que surjan de ello”.

Las condiciones humanitarias se agravan

La cumbre se lleva a cabo en un contexto de condiciones humanitarias cada vez más graves. Según la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), las hostilidades siguen cobrando un alto precio entre la población civil, destruyendo viviendas e infraestructuras, y obligando a miles a huir.

Tan solo entre el lunes y el miércoles, más de 6000 personas evacuaron sus comunidades en alto riesgo cerca de las líneas del frente en la región de Donetsk, ya sea mediante evacuaciones organizadas o por iniciativa propia.

La Misión de Monitoreo de Derechos Humanos de la ONU en Ucrania informó esta semana que julio registró el mayor número mensual de víctimas civiles desde mayo de 2022, con 286 personas fallecidas y 1388 heridas.

Desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania, la misión ha documentado la muerte de al menos 13.883 civiles, incluidos 726 niños, y 35.548 personas heridas, incluidos 2234 menores.