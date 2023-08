La integridad de la información en las plataformas digitales está en juego. Foto: Unsplash/Markus Spiske

Una isla informativa

Haciéndose eco de este análisis, Xu advirtió de la aparición inminente de una “isla informativa” amplificada por estos algoritmos. Esta metáfora se refiere a la información que se ofrece a los usuarios como en una isla, en el que la gente sólo recibe información de su interés y habla con los que piensan como ellos, con lo que se cierran al mundo exterior, e incluso se vuelven insolentes ante cualquier opinión diferente.

”El efecto se ha acentuado demasiado”, argumentó Xu sobre la intención de los afectados, “ellos no participan en verdaderos debates, sino que se dejan llevar y abrumar por sus emociones y opiniones, como la insatisfacción ante el mal funcionamiento del Consejo de Seguridad”.

Yendo más lejos, consideró casi una “misión imposible” tratar de refutar los rumores, ya que sencillamente no hay lugar para narrativas alternas, y es como abrir la caja de pandora de la negación y la irracionalidad.

”Cuando intentas decir que algo no es cierto, te responden ‘pero qué me dices de esto, y qué me dices de aquello’. Luego resulta que te has desviado demasiado, lo que sólo sirve para dejar salir más emociones”.

Nuevos enfoques

Tras demasiados esfuerzos en vano, Xu está adoptando nuevas estrategias. Por ejemplo, intentó explicar en un vídeo de ocho minutos difundido en sus cuentas de redes sociales los hechos y las cifras relativos a la Iniciativa de Grano del Mar Negro, negociada por la ONU y Turquía con Ucrania y Rusia para la exportación de cereales y fertilizantes.

Ya han empezado a verse algunos primeros signos positivos.Además, está de acuerdo con las recomendaciones del informe de políticas del Secretario General, entre ellas fortalecer los esfuerzos legislativos y la autorregulación de las plataformas digitales. Pero lo que más valora del informe sigue siendo mejorar la alfabetización digital de los usuarios, lo cual es “clave” para romper la “isla informativa”.