La ONU intensifica en Venezuela la respuesta mientras ascienden a 1,719 los fallecidos

Las autoridades venezolanas reportaron que el número de fallecidos por los terremotos del pasado 24 de junio ha ascendido a mil 719 personas. El número de heridos alcanza los 5 mil 034.

En una rueda de prensa previa este lunes, el coordinador residente y humanitario de la ONU en Venezuela, Gianluca Rampolla subrayó que siete personas fueron rescatadas con vida el domingo, mientras continúan las búsquedas entre los escombros. Hay unas 12 mil personas desplazadas.

Mientras las familias siguen esperando noticias de sus seres queridos, Rampolla indicó que aún no existe una cifra confirmada de desaparecidos.

El coordinador informó que la ONU y las autoridades venezolanas acordaron adquirir 10 mil bolsas para cadáveres ante la posibilidad de que el balance de muertos continúe aumentando.

Aunque un total de siete estados se han visto afectados, el mayor número de víctimas se concentra en el estado La Guaira y el Distrito Capital de Caracas. Unas 2 mil 500 estructuras resultaron afectadas, muchas de ellas colapsaron completamente.

La respuesta sigue desarrollándose en un entorno de riesgo. Desde los dos terremotos se han registrado unos 500 temblores posteriores, incluido uno de magnitud 5.2 en la madrugada del lunes, mientras una onda tropical amenaza con llevar fuertes lluvias a las zonas afectadas.

“Seguimos operando en un entorno de alto riesgo”, afirmó Rampolla.



La respuesta de la ONU en cifras

• La ONU liberó 15 millones de dólares del Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia

• También ha establecido tres centros de atención en La Guaira para las familias que perdieron sus hogares

• La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) coordina la movilización de 27 países y más de 40 equipos de búsqueda y rescate

• El Programa Mundial de Alimentos (PMA) dispone de más de 3 mil toneladas métricas de alimentos almacenadas en el país, suficiente para alimentar a unas 10 mil familias durante dos meses

• El Fondo para la Infancia (UNICEF) ha movilizado personal adicional y suministros para llegar a unas 650 mil personas, incluidos 234 mil niños. Para permitir una actuación inmediata, ha destinado 1.5 millones de dólares de sus recursos internos y un millón de dólares del Fondo Temático Humanitario Mundial

• La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) prepara la distribución de sus suministros en las zonas de mayor necesidad

2,000 rescatistas sobre el terreno de más de 27 países

El coordinador humanitario reportó que 27 países han movilizado más de 40 equipos de búsqueda y rescate. Esto representa a más de 2 mil rescatistas sobre el terreno y más de 160 perros.

“Junto con las operaciones de búsqueda y rescate, nos estamos concentrando, junto con el Gobierno, en proporcionar atención sanitaria de emergencia, refugio, asistencia alimentaria, agua y saneamiento, apoyo logístico para garantizar no solo el almacenamiento, sino también la distribución de todos los suministros que están llegando al país, así como protección”, apuntó Rampolla, añadiendo a que la organización está trabajando en un nuevo llamamiento de emergencia que anexarán a su plan humanitario actual.

Aunque las operaciones de búsqueda y rescate suelen concentrarse en las primeras 72 horas, los equipos han decidido prolongarlas porque aún reciben indicios de personas atrapadas y siguen localizando sobrevivientes.