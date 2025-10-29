La ONU lanza una operación de transporte marítimo para entregar ayuda a damnificados por el Huracán Melissa

Las últimas noticias indican que la velocidad del viento ha alcanzado los 270 kilómetros por hora y se espera que una marejada ciclónica de 3.9 metros azote la nación insular del Caribe.

Se prevé que las condiciones empeoren significativamente, ya que un tercio de la isla ya sufre cortes de electricidad en lo que los meteorólogos estadounidenses describen como «una situación extremadamente peligrosa y que pone en riesgo la vida».

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) está coordinando una operación de transporte marítimo desde Barbados, en la que se transportan suministros esenciales de la Organización Internacional para las Migraciones, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el propio PMA.

“También está previsto el envío de unos 2 mil kits de ayuda humanitaria una vez que se reabran los aeropuertos y las condiciones meteorológicas permitan los vuelos”, afirmó el portavoz de las Naciones Unidas, Stephane Dujarric.

En colaboración con la Agencia Caribeña de Gestión de Emergencias en caso de Desastre y un centro de ayuda conjunto establecido en Barbados, el PMA está desempeñando un papel “fundamental” en la respuesta actual al desastre, con el apoyo de la Unión Europea y Canadá, subrayó Dujarric.

La ONU intensifica las labores de socorro

Se prevé que el huracán, que avanza lentamente, toque tierra durante la noche, hora local, en el noreste de Cuba, y las autoridades tienen previsto evacuar a alrededor de medio millón de personas a zonas más seguras.

En Haití, las autoridades han puesto en alerta roja los departamentos de Sur y Grand’Anse, mientras que otras zonas permanecen en alerta naranja.

“Más de 3600 personas se refugian en centros de emergencia en el departamento de Grand Sud, y la OIM está apoyando el alojamiento preventivo de 3000 personas y la instalación de 100 refugios”, subrayó Dujarric.

Además, las Naciones Unidas y sus socios siguen colaborando estrechamente con las autoridades haitianas para apoyar la preparación y la acción temprana.

Esto es lo que las agencias de la ONU han preparado hasta ahora:

• El PMA ha posicionado más de 800 toneladas métricas de alimentos para ayudar a 86 mil personas en Haití durante dos semanas

• UNICEF ha almacenado agua, kits de saneamiento e higiene para unas 14 mil 500 personas y suministros nutricionales para más de 4mil niños

• El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) ha almacenado kits de salud reproductiva para 5 mil personas y kits de dignidad para 4 mil personas

• La Organización Panamericana de la Salud (OPS), dirigida por la OMS, ha proporcionado kits médicos para unas 11 mil personas

‘Vientos tremendos’

Las últimas previsiones indican que los vientos alcanzarán los 280 km por hora, más fuertes de lo que se esperaba inicialmente, según el representante de la UNESCO en Jamaica, Eric Falt.

“La gente suele pasar por alto la marejada ciclónica”, nos dijo, “que puede elevar el nivel del mar entre tres y cuatro metros”.

También señaló que el huracán Melissa es una tormenta de movimiento lento, lo que supone un grave problema.

“Podría permanecer sobre una zona durante 12 horas, quizá incluso dos días o más, lo que provocaría una acumulación masiva de agua”.

Destacando el “extraordinario” nivel de preparación del Gobierno jamaicano y el fuerte sentido de solidaridad en todo el Caribe, el representante de la UNESCO señaló que, a pesar de los amplios esfuerzos de preparación de la ONU, “en última instancia, la naturaleza dicta su voluntad”.

Añadió que las agencias de la ONU siguen colaborando estrechamente para responder a la evolución de la situación.